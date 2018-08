Hannover

Sicherheitsvorkehrungen zum Auftakt der Fußball-Bundesliga am Sonnabend, 25. August: Rund um die Spiele Werder Bremen gegen Hannover 96 und VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 erlässt die Bundespolizei an diesem Tag ein temporäres Verbot von Glasflaschen, Getränkedosen, Pyrotechnik und Vermummungsbekleidung rund um die beiden Stadien, aber auch in den Zügen nach Bremen und Wolfsburg. Diese Verfügung gelte auch auf allen Zustiegsbahnhöfen und Haltepunkten dieser Bahnstrecken, so die Bundespolizei weiter. Auch das Mitführen von Quarzhandschuhen, Zahn-und Genitalschutz und anderen Gegenständen zum eigenen Schutz vor Tritten und Schlägen untersagt die Bundespolizei.

Diese Verfügungen habe man in der abgelaufenen Saison öfter erlassen und damit gute Erfahrungen gemacht, so ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. Erfahrungen bei brisanten Fußballspielen hätten gezeigt, dass speziell Glasbehälter von gewaltbereiten und zum Teil alkoholisierten Fußballfans als Wurfgeschosse gegen Reisende, friedliche Fans und auch Polizeibeamte eingesetzt würden. Zerbrochene Gläser und Flaschen seien besonders gefährlich, so die Polizei weiter. Die Bundespolizeidirektion weist außerdem darauf hin, dass sie Verstöße gegen diese Verfügungen mit einem Zwangsgeld von 250 Euro ahnden kann.

Folgende Bahnhöfe sind von den Sicherheitsvorkehrungen betroffen: Hauptbahnhof Hannover von 8 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Hauptbahnhof Bremen im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Hauptbahnhof Wolfsburg 10 bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr 19.30 Uhr. Dazu folgende Bahnstrecken einschließlich aller Zustiegsbahnhöfe und Haltepunkte: Bahnhof Minden über Hauptbahnhof Hannover, Bahnhof Lehrte, Hauptbahnhof Braunschweig und Hauptbahnhof Wolfsburg im Zeitraum 7 Uhr bis 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Die Zugverbindung vom Hauptbahnhof Hannover über Nienburg, Verden bis Hauptbahnhof Bremen von 8 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Außerdem die Verbindung vom Hauptbahnhof Hannover über Soltau zum Hauptbahnhof Bremen im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr.

Von Andreas Voigt