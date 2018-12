Hannover

Das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt in Hannover wird nach dem Anschlag in Straßburg nicht verändert. Der Grund: „Wir beziehen auch solche Szenarien generell mit ein und haben unsere bestehende Einsatzkonzeption daran ausgerichtet“, erklärt Polizei-Pressesprecher Andre Puiu.

Das Konzept für die Innenstadt ist vor allem auf Prävention ausgerichtet. Anders, als in anderen Städten gibt es keinen abgeschlossenen Bereich, dessen Zugänge bewacht werden können. In Hannover treffen Weihnachtsshopper auf Weihnachtsmarktbesucher – und das an gleich mehreren Orten. Die Polizei hat entsprechend viele flexible Kräfte draußen. „Wir legen großen Wert darauf, sichtbar und jederzeit ansprechbar zu sein“, sagt Puiu. Das gelte sowohl im Fall eines Taschendiebstahls als auch bei jeder anderen Situation.

Von eva