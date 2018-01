Kein Parteitag, aber Treffen auf dem Parkplatz

AfD in Hannover

Ihre Zerreißprobe hat Niedersachsens AfD vertagt. Ihr Landesparteitag im Bürgerhaus Misburg ist abgesagt worden. Dafür fand auf auf dem Parkplatz ein Treffen und eine Gegendemo statt.

Hannover. Neuer Versuch in sechs Wochen: Niedersachsens AfD will Mitte März einen neuen Landesparteitag ansetzen. Der für dieses Wochenende im Bürgerhaus Misburg geplante musste wegen juristischer Scharmützel abgesagt werden. Zwei Einladung, zwei Tagesordnungen und mindestens vier Anfechtungsklagen hatten vorgelegen.

Statt Parteitag Treffen auf dem Parkplatz. AfD-Landesvize Jörn König sagt, wie es nach dem Hichhack auch mit Parteichef Paul Hampel weitergehen soll. pic.twitter.com/jfzBNA8L9i — Vera Koenig (@VeraKoenig) January 13, 2018

Statt in der gut geheizten städtischen Einrichtung trafen sich gut 150 Mitglieder am Samstag auf dem Parkplatz. „Wir kommen hier zusammen, um unsere Enttäuschung über die Parteitagsabsage zu zeigen“, so der hannoversche Parteichef Jörn König, zugleich Landesvize und Bundestagsabgeordneter. Der leinst enge Vertraute von Parteichef Paul Hampel gehört inzwischen zu seinen heftigsten Kritikern. Der NP sagte er, dass er für den Vorsitz kandidieren will - ebenso wie Dana Guth, Vorsitzende der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion.

Hickhack ist noch untertrieben für das, was in Niedersachsens AfD passiert. Parteichef Paul Hampel rede gar nicht mehr mit ihm, so Vize Oliver Westphal pic.twitter.com/ZGzBWQUqVA — Vera Koenig (@VeraKoenig) January 13, 2018

Mit Hampel unzufrieden sind 21 der 32 Kreisverbände. Sie wollen seine Abwahl. Im Landesvorstand hat der frühere ARD-Korrespondent noch eine hauchdünne Mehrheit. Er und seine Mitstreiter streben die Abwahl der internen Kritiker an.

„Eigentlich müsste es um Sacharbeit gehen“, so König zur NP. „Egal, wer die Macht hat, Hauptsache, die Arbeit wird erledigt.“ Im Landesvorstand habe man sich am Freitag Abend auf die Einberufung eines neuen Parteitags “wahrscheinlich Mitte März“ verständigt. Der Landesvorsitzende Hampel fehlte allerdings bei der Absprache.

Von Vera König