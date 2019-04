Kaugummiautomaten in Hannover: Kann man das noch essen?

Meine Stadt Süßigkeiten - Kaugummiautomaten in Hannover: Kann man das noch essen? Bei vielen wecken sie süße Kindheitserinnerungen. Auch in Hannover kann man hier und da noch Kaugummiautomaten entdecken. Ein Geschäft, das von den Betreibern ernsthafter betrieben wird, als es der Zustand der rot-rostigen Geräte vermuten lässt.

Es gibt sie auch noch in Hannover: Auf der Suche nach Kaugummiautomaten wurde die NP in Linden und in der Oststadt fündig. Quelle: André Pichiri