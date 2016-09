So sieht eine Warnung der App aus: Im Hintergrund eine Straßenkarte, darüber, in Farbe, das Gebiet, für das die Warnung gilt.© Ingo Wagner

Warnsystem

Katwarn soll Hannover ab heute sicherer machen

Ein Erdbeben, der Boden unter den Füßen wackelt, Putz fällt von der Decke. Ein Giftgas-Unfall, gesundheitsschädigende Partikel fliegen durch die Luft, was tun? Katastrophenfälle sind selten, doch wenn es in Ihrer Region einmal brennt, stürmt oder wenn eine andere Katastrophengefahr besteht, dann könnte Ihnen die Smartphone App "Katwarn" helfen - ab heute soll sie auch in der Region Hannover funktionieren.