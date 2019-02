Laatzen

Raub in Laatzen: Zwei maskierte Täter haben am Sonntagabend eine Tankstelle an der Karlsruher Straße/Ecke Erich-Panitz-Straße überfallen. Die Unbekannten machten allerdings keine Beute. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden dringend Zeugen gesucht.

Die Räuber waren mit Sturmhauben maskiert, als sie die Tankstelle am Sonntag gegen 20 Uhr betreten. Im Verkaufsshop befand sich ein Angestellter (23). Die Täter forderten die Einnahmen und bedrohten den Kassierer mit Messern.

Als der 23-Jährige sich weigerte, ihnen Geld zu geben, zogen die Räuber ohne Beute wieder ab. Sie flüchteten zu Fuß über die Karlsruher Straße.

Die Beschreibung der Täter: Einer der Unbekannten ist 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet und hatte einen dunkelgrünen Nike-Rucksack dabei. Sein Komplize ist etwas kräftiger und 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose. Die beiden Gesuchten sind etwa 18 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 05 11/109 55 55 zu melden.

Von bm