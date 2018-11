Hannover

Noch ist es ein bisschen hin, aber Karnevals-Fans dürfen sich schon jetzt freuen. Im März 2024 werden mehrere hundert Paare in verschiedenen Disziplinen um den Titel „Deutscher Meister“ in der TUI Arena kämpfen – der Karnevalsverband Nieddersachsen bekam vom Bunnd Deutscher Karnevalisten den Zuschlag. Die Ausrichter der Veranstaltung, die Lindener Narren und Hannover Concerts, erwarten am 23. und 24. März jeweils etwa 10.000 Zuschauer. „Viele Fans der unterschiedlichsten Vereine aus dem Rheinland, NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Berlin werden mit riesigen Fangruppen anreisen und mehrere Tage in der Landeshauptstadt übernachten und feiern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zudem werde mit der Veranstaltung die Popularität des Karnevals im Norden gesteigert, ist sich Narren-Präsident Martin Argendorf sicher: „Wir garantieren allen Karnevalisten aus ganz Deutschland, dass sich Hannover ähnlich wie bei großen Messen und der Weltausstellung im Jahre 2000 als perfekter Gastgeber präsentiert.“