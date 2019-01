Hannover

Nanu, ist denn schon Karneval? In der Vereinsstätte der Karnevalsgemeinschaft Eugenesen sah es am Wochenende fast danach aus: Etwa 200 verkleidete Menschen in Karnevalsstimmung hielten sich am Sonnabend im Bunker der Eugenesen in Mittelfeld auf. Zauberer, 70er-Fans, Leoparden. Jedoch wurden dort Vorbereitungen für die große Party getroffen – nicht gefeiert. Denn die Eugenesen verkauften einen Kostüme.

Kostüm-Schnäppchen im Bunker

Zum dritten Mal verkaufte die Karnevalsgemeinschaft aus ihrem Fundus. „In einer Show-Saison sammeln sich ganz schön viele Kostüme bei uns an, unser Fundus quillt über. Wir brauchen jetzt wieder Platz – und Geld für neue Kostüme“, sagte Vereinsmitglied Anja Zschaubitz (40). „Das meiste Geld geht bei uns für die Kleidung drauf“, fügte sie hinzu. Bei den vergangenen Kostümveräußerungen seien etwa 600 Euro zusammengekommen.

Zur Galerie Am Sonnabend hat in der Vereinsstätte der Eugenesen in Mittelfeld ein Kostümverkauf stattgefunden.

Für Karnevalsfans bedeutete das die Chance auf Schnäppchen: Die Kostüme kosteten nur 20 Euro, Tanzmariechen-Kleider 50 Euro: „Die haben uns aber auch jeweils 500 Euro gekostet, sie sind maßgeschneidert“, sagte Zschaubitz.

Besonders beliebt seien bei dem Eugenesen-Verkaufs in diesem Jahr Piraten und Griechen, bei Kindern Indianer und Elefanten. Die Karnevalsfans Karin Paeth-Ehlers (55) und Heiko Ehlers (56) hatten sich für ein Tanzkostüm und ein Piraten-Outfit entschieden. „Wir kommen gerne zu dem Verkauf hier, die Kostüme sind originell und oft selber genäht“, so Paeth-Ehlers.

Kölner Alaaf in Hannover

Ihr Mann, der Pirat Ehlers, bereitet sich zwar in Hannover auf Rosenmontag vor, feiert jedoch nicht in Hannover: „Seit 15 Jahren fahre ich über die Karnevalstage nach Köln und feiere dort – jetzt bin ich bestens vorbereitet“, sagte Ehlers. Seine Frau bevorzugt den Karneval in Hannover: „Die Eugenesen machen doch hier beim Karnevalsumzug mit, das ist immer toll!“, sagt sie.

Aber auch die Eugenesen geben selber zu, Fan des Kölner Karnevals zu sein. An der Wand der Vereinsstätte steht „Alaaf“ geschrieben, der Kölner Karnevalsschlachtruf schlechthin. „Ich fahre selber nach Köln. Oft feiere ich sogar an einem Wochenende in Hannover und Köln – danach bin ich dann erstmal platt“, sagt Zschaubitz. Am Sonnabend war von Karnevals-Müdigkeit in Mittelfeld noch nichts zu spüren – es herrschte Aufregung, Vorfreude und Alaaf.

Von Josina Kelz