Meine Stadt Verkehr - Kampf um S-Bahn Hannover: Deutsche Bahn gibt nicht auf Die Deutsche Bahn zieht vor das Oberlandesgericht in Celle. Sie will nicht aufgeben im Kampf um den Betrieb des Netzes der S-Bahn Hannover, das die Nordwestbahn übernehmen soll.

In den Startlöchern: Die Nordwestbahn will das Netz der S-Bahn in der Region Hannover übernehmen. Die Deutsche Bahn wehrt sich. Quelle: Archiv