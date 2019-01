Hannover

Der Horrortrip dauerte 13 Stunden. So lange brauchte Maria P. (Name von der Redaktion geändert), bis sie nach der mutmaßlichen K.o.-Tropfen-Attacke bei der Silvester-Party im Hannover-Congress-Centrum (HCC) wieder halbwegs klar im Kopf war. Und bis sie die Intensivstation des Vinzenz-Krankenhauses verlassen konnte. Was alles passiert ist, nachdem sie einen vermutlich vergifteten Tequila Shot getrunken hatte, weiß die Unternehmensberaterin nicht: Filmriss. Ihre Schwester (28) und andere Verwandte, mit denen die 24-Jährige den Jahreswechsel gefeiert hatte, mussten es ihr erzählen.

Maria P. ist eines von drei mutmaßlichen Opfern, denen bei der Party im HCC vermutlich K.o.-Tropfen verabreicht wurden (NP berichtete). „Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet mir das passieren könnte“, sagt die Hannoveranerin: „Ich habe immer auf meine Getränke aufgepasst.“ Dennoch muss es einer unbekannten Person gelungen sein, ihr die Droge heimlich in den Drink zu kippen.

Was vor dem Tequila Shot war, weiß die 24-Jährige noch genau. „Wir haben erst zu Hause gefeiert, gegen 23.45 Uhr sind wir ins HCC.“ Wir, das sind ihre Schwester, zwei Cousinen (23, 30) und weitere Verwandte. Zwei Cocktails hatte sie zuvor den ganzen Abend über getrunken.

Bedienung war eine Frau

Ein weiterer kam nach Mitternacht im HCC dazu. Danach ging es ihr gut. „Wir haben gefeiert und viel getanzt“, berichtet ihre Schwester. Es muss kurz nach 1.30 Uhr gewesen sein, als die 24-Jährige mit ihren Cousinen im R‘n‘B-Bereich an die Bar neben der Tanzfläche ging, um den Tequila Shot zu bestellen. „Bedient wurde ich von einer blonden Frau“, erinnert sich Maria P.

Als sie bezahlen wollte, stand ein Unbekannter hinter ihr, sprach sie an. „Ich habe mich kurz umgedreht“, so die Unternehmensberaterin. Ihre Cousinen zahlten derweil die Drinks. Abgesehen von dem kleinen Augenblick habe sie sich mit dem Unbekannten (24 bis 30 Jahre, Lederjacke mit hellem Pelzbesatz) nicht abgegeben. Er sei ihr vorher schon unangenehm aufgefallen: „Er hat alles beobachtet.“

Dann trank sie den Tequila Shot. Etwa zwei Minuten später spürte sie leichten Schwindel. Da war sie schon wieder bei ihren Verwandten auf der Tanzfläche. „Plötzlich bekam ich einen Weinkrampf“, erklärt Maria P. weiter. „Und ich habe meine Cousine umarmt.“ Es fiel ihr schwer, sich auf den Beinen zu halten. Dann der Blackout.

Die 24-Jährige redete fortan wirres Zeug und stürzte auf die Knie. „Wir haben meine Schwester nach draußen an die frische Luft gebracht“, sagt die 28-Jährige. Die Unternehmensberaterin musste sich auch übergeben.

Sekunden später verlor sie das Bewusstsein. Ihre Verwandten riefen einen Rettungswagen. Eine Sanitäterin mutmaßte, was Maria P. so umgehauen hatte: K.o.-Tropfen. „Sie sagte, das war nicht der Alkohol. Meine Schwester hatte viel zu weite Pupillen“, so die 28-Jährige.

Silvesterparty im HCC: Gleich drei Personen wurden wahrscheinlich mit K.o.-Tropfen vergiftet. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Halb wach und halb schläfrig

Im Vinzenz-Krankenhaus wurde die 24-Jährige in die Intensivstation gebracht, von ihr Blut- und Urinproben genommen. Die Stunden danach erlebte die Schwester von Maria P. so: „Sie war halb wach und halb schläfrig. Sie konnte die Augen nicht öffnen und hat wirres Zeug erzählt.“

Am Morgen ist die Hannoveranerin eingeschlafen: „ Als ich gegen 9.30 Uhr aufgewacht bin, wusste ich nicht, wo ich war.“ Nach einem weiteren Brechanfall und drei Infusionen wurde sie gegen 15.15 Uhr aus der Klinik entlassen. Verkatert fühlte sie sich immer noch. Obwohl sie nichts für das Geschehen konnte, hatte die junge Frau Schuldgefühle: „Mir hat es leid getan, dass ich meinen Verwandten Silvester kaputt gemacht hatte.“

Welche Substanzen Maria P. genau im Körper hatte, ist weiter nicht klar. Auch gestern lagen der Polizei die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung nicht vor.

Von Britta Mahrholz