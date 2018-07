Hannover

Taucher hätten den Leichnam am Mittag geborgen, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Der 21-Jährige war am Mittwoch an der Hindenburgschleuse baden gegangen. Zeugen beobachteten, wie er am späten Nachmittag etwa zehn Meter vom Ufer entfernt unterging und nicht mehr auftauchte.

dpa