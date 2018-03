Junge Männer klettern auf Sendemast

In Hemmingen

Gefährlicher Leichtsinn: Zwei junge Männer (19, 24) sind gestern Nachmittag auf den Sendemast in Hemmingen-Westerfeld geklettert.

Hemmingen. Nach Mitteilung der Ortsfeuerwehr Hemmingen, die mit der Ortsfeuerwehr Arnum und den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Hannover ausrückte, erklommen der 19- und der 24-Jährige die höchste Plattform auf 135 Meter – der Mast ist 150 Meter hoch. Als die 50 Mann starke Feuerwehrtruppe eintraf, waren die beiden Männer bereits wieder auf dem Rückweg, die Feuerwehr musste deswegen nicht mehr eingreifen. Anscheinend wollten die Männer von oben Fotos machen, was die Polizei noch nicht bestätigte. Die beiden brachten sich nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers gleich doppelt in Gefahr: Einerseits hätten sie jederzeit abstürzen können, zudem verliefen dort Hochspannungsleitungen. Die Ermittlungen dauern an, auf die beiden Kletterkünstler wartet jetzt ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs.