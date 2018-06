Hannover

Die zwei Gruppen sollen gegen fünf Uhr in der Früh am Kröpcke aneinandergeraten sein, trennten sich aber auch wieder und gingen ihrer Wege. Als sie sich am Bahnstieg der Linie 2 wieder trafen, griff ein 16-Jähriger unvermittelt einen 17-Jährigen an. Er schlug mit einem eingeklappten Taschenmesser auf den Kontrahenten ein, stahl ihm sein Handy und gab das seinen flüchtenden Kumpels.

Die hinzuferufene Polizei konnte den Räuber noch am Tatort festnehmen. Er war so betrunken, dass die Einsatzkräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Zu den Vorwürfen schweigt der 16-Jährige.

eva