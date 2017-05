MACHERINNEN: SINA-Mitgründerin Renee Steinhoff (links) und die heutige Abteilungsleiterin Helia Geller-Fehling.

FRAU & GESELLSCHAFT

Jugendberufshilfe SINA feiert 25. Geburtstag.

Was heute selbstverständlich scheint, ist oft noch gar nicht so lange auch so. Etwa die Berufswahl junger Frauen. Das sich da was bewegt hat, ist auch Einrichtungen wie der SINA (Soziale Integration Neue Arbeit) in Hannover zu verdanken.