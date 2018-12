Hannover

Ein Gabelstabler fährt die letzte Palette Hilfspakete in einen Lastwagen der Johanniter auf den Goseriede-Platz. In wenigen Tagen, am zweiten Weihnachtstag, wird der Truck in die Ukraine aufbrechen. Die etwa 2500 Spendenpakete gefüllt mit Lebensmitteln und Alltagsgegenständen sind für bedürftige Menschen in Schytomyr und Poltawa. 500 weitere werden über Landshut nach Rumänien gebracht. „Das ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Johanniter-Landesvorstand Hannes Wendler.

„Das ist ein Abenteuer für uns“

Nudeln, Reise, Zucker, Zahnbürsten, Schokolade – all das ist in den sauber gepackten Paketen, die von Spendern selbst sowie von zahlreichen Johanniter-Helfern gepackt worden sind. Auch einige Schulen, Unternehmen und Kindertagesstätten beteiligten sich. So wie die Johanniter-Kita Hainholzer Hafen, deren Kinder am Freitag ihre vier Pakete auf den riesigen Stapel legten. „Das muss alles in etwa einheitlich sein, damit es durch den Zoll geht“, erklärt Johanniter-Sprecherin Frauke Engel.

Die Johanniter verabschieden einen ihrer Trucks, der nach Weihnachten in die Ukraine aufbricht. Quelle: Michael Wallmüller

Am zweiten Weihnachtsfeiertag machen sich dann die acht ehrenamtliche Trucker mit zwei Lastwagen auf den etwa 16.000 Kilometer langen Weg in die Zentralukraine. Das Programm ist ambitioniert. Bereits am ersten Tag wollen die Fahrer die Grenze erreicht haben. „Wir wechseln uns alle vier Stunden ab“, erklärt Michelle Sciacca vom Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer. Er fährt zum ersten Mal mit den Weihnachtstruck nach Osteuropa. Aufgeregt ist er nicht. „Aber man weiß nie, was passiert. Es kann Schnee oder Eisregen geben. Das ist ein Abenteuer für uns“, sagt der 42-Jährige. Er leitet den Konvoi, der zum Jahreswechsel wieder zurück in Hannover sein soll.

Strahlende Gesichter sind es wert

Hans-Georg Eggert aus Stade hat das bereits einmal durchgemacht. Er war im vergangenen Jahr mit dem Johanniter-Weihnachtstruck in Rumänien unterwegs. „Die Menschen sind sehr dankbar. Die strahlenden Gesichter sind es wert“, sagt Eggert. Die Ankunft der Trucker werde meist begeistert in Empfang genommen. Darauf hoffen die acht ehrenamtlichen Johanniter-Helfer auch wieder in diesem Jahr.

Von Sascha Priesemann