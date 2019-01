HANNOVER

Die schlechten Nachrichten in Sachen Pflege reißen nicht ab. Am Dienstag bestätigte das Johannesstift, das der Wohnbereicht Sabaria im St. Martinshof ( Misburg) Ende 2019 geschlossen wird. Betroffen sind 50 pflegebedürftige Senioren. Am Montag berichtete das Johannesstift, dass das Godehardistift ( Linden) Ende 2019 seine Pforten schließen wird.

Die Begründung für die Entscheidung klingen ähnlich. Für das Godehardistift (betroffen sind 80 Mitarbeiter und 80 Bewohner) hieß es, dass eine bauliche Sanierung nicht möglich sei. Für das „ Sabaria“ teilte Geschäftsführer Wolfram Roleder mit: „Eine Sanierung würden den vertretbaren Kostenrahmen sprengen und ließe sich nicht refinanzieren.“ Viele Bereiche seien nicht barriefrei, einige Zimmer verfügten nicht mal über eine Dusche. Nachfragen zu den Kosten für eine Sanierung im Haus „ Sabaria“ konnte Unternehmenssprecherin Lilian Rimkus nicht beantworten.

Besonders bitter: Im Godehardistift haben Mitarbeiter auf Lohn verzichtet, um die Sanierung des Hauses zu gewährleisten. Rimkus kündigte eine Entschädigung der Mitarbeiter an: „Da die Bedingung der Sanierung nun leider nicht erfüllt wird, besteht die Bereitschaft von Seiten der Geschäftsführung, die Differenz an die Mitarbeiter nachträglich auszuzahlen.“

Im Februar 2018 fusionierten das Johannesstift und die Paul-Gerhardt-Diakonie. Während das Johannesstift überwiegend in der Pflege tätig ist, betreibt die Paul-Gerhardt-Diakonie Krankenhäuser. Beide Unternehmen haben eine gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) gegründet. Der Jahresumsatz gAG beträgt etwa 580 Millionen Euro. Die Fusion stände in keinem Zusammenhang mit der Schließung der Häuser in Hannover. Für Hannover und Niedersachsen plane das Unternehmen keine weiteren Schließungen, sagt Rimkus.

Gerade der St. Martinshof war in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Mitarbeiter klagten über Mobbing und schlechte Bezahlung. Im St. Martinshof könne man wohl auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, erklärte die Pressesprecherin. Auf einer Personalversammlung soll gesagt worden sein, dass in keinem Pflegeheim so viele Zeitarbeitskräfte gearbeitet hätten wie im St. Martinshof.

Wo kommen die Senioren des Hauses „ Sabaria“ unter? Man hoffe, einen Teil in den anderen Bereichen (Haus „ Amiens“, Haus „ Tours“) unterzubringen, meint die Unternehmenssprecherin. Allzu viel Platz ist dort allerdings nicht. So stehen im „ Amiens“ Renovierungen von Zimmern an; und im Haus „ Tours“ seien vielleicht ein Dutzend Betten frei, die aber teurer seien als im „ Sabaria“, sagt ein kürzlich ausgeschiedener Mitarbeiter.

Von Thomas Nagel