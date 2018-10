Hannover

Schreck am Sonntagnachmittag am Mittellandkanal: Eine Gruppe Ausflügler wollte mit einer Motorjacht fahren. Diese geriet allerdings in Brand.

Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr aus, konnte den Brand auch löschen. Die Jacht allerdings ist völlig zerstört. Ein Mensch ist durch den Brand leicht verletzt worden.

Kurios an dem Vorfall: Der Motor der Jacht ließ sich zunächst nicht abstellen. Erst nachdem der Brand gelöscht war, konnte die Feuerwehr den Motorraum mit Kohlendioxid fluten. Das verdrängte den Sauerstoff aus dem Raum, der Motor konnte nicht weiterlaufen.

