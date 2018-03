Ist die Busenschnecke sexistisch?

MÄNNERZWIST

Zoff unter Männern – und dabei geht es nicht um die Wurst, sondern um die Schnecke. Genauer: um eine mit Brüsten, beheimatet in Hannover, tätig als Werbefigur, von ihrem Schöpfer „Bu­senschnecke“ genannt. Auslöser: Der Regionspräsident – er sagt: „sexistisch!“. Der Schöpfer der Figur antwortet unter anderem mit: Humordefizit, Populismus, Spätzünder.

HANNOVER. Hauke Jagau, Regionspräsident in Hannover, hat am Weltfrauentag (8. März) öffentlich die „Busenschnecke“, Werbefigur des Wohnungsbauunternehmens Gartenheim, ebenfalls in der Landeshauptstadt ansässig, kritisiert - und zwar während einer Veranstaltung de niedersächsischen Sozialministeriums unter dem Motto „Städte gegen Sexismus“ . Das hat Jagau dann Firmenchef Günter Haese mitgeteilt, bevor dieser es „möglicherweise“ aus den Medien erfahre. Die „Bu­senschnecke“ sei „klar se­xistisch“ und spiele „auf Rollen- und Klischeebilder längst vergangener Tage“ an. Haese, ein nie um Worte verlegener kreativer Kopf, nennt es einen Glücksfall, dass gar der Regionspräsident sich dazu einlässt – und kontert: Mangel an Humor, Populismus, Erfüllungsgehilfe eines Trends („#meetoo“-Debatte) und „seltsame politische Korrektheit“ sind einige der Spitzen, die sich Jagau zu­schreiben lassen muss.

Der Politiker zeigt sich über die Antwort „schockiert“ und ist fassungslos über „so wenig Reflexion“. Jagau sagt, diese Figur sei ihm „schon lange unbegreiflich“, gerade weil Haese als Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft sich doch „allen Teilen der Bevölkerung diskriminierungsfrei öffnen“ sollte und diese Darstellungen auch gar nichts mit dessen Branche zu tun hätten.

„Busenschnecken“-Erfinder und Gartenheim-Chef Haese wehrt sich und fragt, warum Jagau sich erst jetzt dazu äußert. Die Werbefigur sei schließlich mindestens vier Jahre in der Stadt präsent, etwa als Motiv an Bussen und Stadtbahnen. Au­ßerdem habe die „Busenschnecke“ Werbepreise erhalten und sei ein „bei Mann und Frau gleichermaßen beliebtes Symbol für Heiterkeit und Witz“, es gebe eine „große Fangemeinde“, sie sei als „Wort- und Bildmarke“ eingetragen – und die Inspiration zu der Figur habe er von seiner Frau erhalten. Abgesehen davon bekennt er sich zu „praktizierter Gleichberechtigung“ und verweist auf Frauen in Führungspositionen bei Gartenheim, wo man Pionier sei.