Israelis kaufen Schiffs-Gebäude am Weidetor

Angeblich sind sie gut befreundet – Amir Dayan, der Besitzer des Ihme-Zentrums, und die Israelis, die jetzt auf Schnäppchentour in Hannover unterwegs sind. Hinter Dayan steckt das Unternehmen Intown. Die andere Gruppe nennt sich Aroundtown Property Holdings. Beides sind Immobilienfirmengeflechte mit Wurzeln in Zypern. Seit neuestem gehört zum Aroundtown-Besitz das riesige Büroschiff am Weidetor.