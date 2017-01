An diesem Infotisch in der Fußgängerzone sollen Passanten am Sonnabendnachmittag über die These "Israel ist illegal" abstimmen. , die Leute können abstimmen. Schnell bildet sich eine israel-freundliche Gegendemo.© Christian Behrens

Protest

Israelfeindlicher Infostand in der City

"Israel ist illegal": Dieser provozierende Schriftzug prangte Sonnabendnachmittag an einem genehmigten Infostand in der Fußgängerzone (Georgstraße). Die Betreiber forderten Passanten dazu auf, per "Wahlurne" über diese Behauptung abzustimmen. Gegendemonstranten protestierten mit großen Israel-Fahnen und dem Banner "Kein Frieden mit den Feinden Israels".