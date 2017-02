Hassprediger Muhamed Ciftci will angeblich Mittwoch mit „Islam-TV“ auf Sendung gehen.

Salafismus

"Islam-TV": Behörden gucken in die Röhre

Ab kommendem Mittwoch könnte es für Salafisten in Hannover, Niedersachsen, Deutschland und darüber hinaus ein neues Propaganda-Medium geben. Der bekannte Braunschweiger Hassprediger Muhamed Ciftci (43) will angeblich an dem Tag zum ersten Mal „Islam-TV“ senden.