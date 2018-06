Hannover

Runden dreht schon lange keiner mehr in der alten Radrennbahn Wülfel. Seit Herbst 2017 verfällt das Areal. Nun soll aber neues Leben einziehen – zumindest wünscht sich das die Stadt Hannover.

Die Stadt will das rund 24 000 Quadratmeter große Grundstück an der Wilkenburger Straße mit der baufälligen Bahn (erbaut 1965) für die sportliche Nutzung verpachten oder per Erbaurecht vergeben und hat ein Interessenbekundungsverfahren angestoßen. Noch bis Freitag können sich potenzielle Nachnutzer melden. Wie viele Interessenten es gibt, darüber schweigt die Verwaltung bislang. Hinter den Kulissen ist von einer Hand voll Clubs und Vereinen die Rede.

Ernsthafte Absichten hat etwa der Inliner-Club Hannover, der die baufällige Holzbahn abreißen und zwei Rundkurse planieren will. Von „seinem Skatetopia“ spricht Club-Vorsitzender Mirko Feesche. „Wir planen ein Inline-Leistungszentrum für ganz Niedersachsen“, erklärt er. Donnerstag hat Feesche die Bewerbungsunterlagen bei der Stadt eingereicht. Die sehen einen asphaltierten, inneren 200-Meter-Rundkurs sowie einen 350 Meter langen Straßenkurs vor – eine Openair-Skateanlage im „holländischen Maßstab“, wie Feesche sagt. Er erklärt: „Die Niederlande sind im Speedskating-Bereich führend. Auf diesen Anlagen trainieren die Eisschnellläufer im Sommer mit Rollen.“ Über die finanziellen Aspekte von Abriss und Sanierung will Feesche noch nicht öffentlich sprechen, sondern sich erst mit der Verwaltung abstimmen.

Das Geld dürfte am Ende aber entscheidend für die Zukunft des Grundstückes sein. Die Stadt spricht bereits in der Projektbeschreibung von „Wirtschaftlichkeit“ der Nachnutzung sowie von der „Sanierung und Modernisierung oder einem Abriss der Bebauung in Verbindung mit einem Neubau durch den zukünftigen Pächter“. Auch auf Altlasten wie Asbest im Gebäude und Ablagerungen von Schwermetallen im Boden weist die Stadt hin.

Sollte die Verwaltung keinem Konzept zustimmen, könnte am Ende eine Umnutzung des Geländes für Gewerbe oder auch Wohnbebauung infrage kommen, findet SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. „Es handelt sich bei dem Grundstück durchaus um ein Filetstück. Allerdings sollte der Erlös aus den Grundstücksveräußerungen dann in den Bereich Sport fließen.“

Von Simon Polreich