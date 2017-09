„Inkompetent“: Ex-Ratsfrau Pollok-Jabbi verlässt Linke

Großer Frust kurz vor der Wahl

Das hauen und Stechen bei Hannovers „Die Linke“ erlebt einen neuen Höhepunkt. Ex-Ratsfrau Gunda Pollok-Jabbi tritt aus. Der Kreisvorsitzende Johannes Drücker macht ihr Vorwürfe – und sie ihm.

Hannover. Freunde und Weggefährten hatten schon lange mit diesem Schritt gerechnet. Gunda Pollok-Jabbi, der ehemaligen Ratsfrau, reicht es endgültig mit der Partei „Die Linke“.

Nach zehnjähriger Mitgliedschaft trete sie aus, teilte Pollok-Jabbi gestern mit. Die Zustände seien „unerträglich“. Kreisvorsitzende hielten sich „nur noch mit Lügen und Verleumdungen an der Macht“. Mit der Anmerkung „Eine Partei, die Antisemiten und Verschwörungstheoretiker in ihren Reihen duldet und sie auch regelmäßig wieder in Ämter wählt, ist nicht mehr meine Partei“, schießt sie auch gegen den Linken-Bundestagsabgeordneten Diether Dehm.

Außer ihr, so Pollok-Jabbi, seien sechs Mitglieder ausgetreten. Alle seien entnervt auch von der neuen Ratsfraktion „die mit Inkompetenz scheitert“. Darauf kontert Parteichef Johannes Drücker: „Die beiden namentlich genannten, Pollok-Jabbi höchst selbst und Bastian Saß fielen bereits seit einiger Zeit durch das Ignorieren von Parteibeschlüssen und durch das Verbreiten von Unwahrheiten auf.“ Die Linke in Hannover, so behauptet Drücker, erlebe gerade eine Eintrittswelle. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe „werden womöglich strafrechtliche Konsequenzen haben“. Erklärlich seien sie nur durch die „Tatsache, dass sie auf Grund demokratischer Mehrheiten keine Jobs oder Mandate bei der Partei erhalten haben“.

Von Vera König