Handwerk

Das Handwerk hat goldenen Boden – so hieß es einmal. Kleine Handwerksbetriebe kämpfen aber mittlerweile um ihre Existenz. In Hannover gibt es noch einige traditionelle Handwerksberufe - dazu gehört Buchbindermeisterin Inka Biedermann.

Hannover. Wer kann das schon von sich behaupten? Einmal die Original-Urkunde eines Nobelpreisträgers in den Händen gehalten zu haben. Inka Biedermann zum Beispiel. Die Buchbinderin durfte für den niederländischen Meteorologen Paul Crutzen das wertvolle Stück duplizieren.

Faksimile nennt sich das. Ziel bei dieser Kunstform ist es, eine täuschend echte Kopie des Originals herzustellen. Crutzen gewann den Preis 1995 in der Kategorie Chemie für seine Ozon-Arbeiten. „Da ist man dann natürlich ganz besonders vorsichtig“, sagt die 47-Jährige.

Dabei ist Biedermann den Umgang mit wertvollen Überbleibseln gewohnt. In ihrer Werkstatt in Empelde liegt beispielsweise auch eine jahrhundertealte Bibel. Für den Laien sieht sie aus, als würde sie jeden Moment in sich zusammenfallen, sobald man es wagt, sie aufzublättern. Für Biedermann ist das jedoch ihr täglich Brot. Behutsam geht sie Seite für Seite durch, schaut nach Knicken und Löchern. „Eine sehr aufwendige Arbeit“, sagt die Buchbindermeisterin selbst. Doch sie hat darin ihr Glück gefunden.

Dabei hatte sie nicht immer den Wunsch, Buchbinderin zu werden. Zwar hat sie schon immer gerne gelesen, und auch die Kunst war seit jeher ihre Leidenschaft. Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz in ihrer Schulzeit bewarb sich Biedermann jedoch als Fotografin und Goldschmiedin. „Zufällig habe ich dann was als Buchbinderin bekommen und bin dann irgendwie hängengeblieben“, sagt sie rückblickend.

Seither hat sich auch die Verbreitung ihres Handwerks stark zurückentwickelt: „Als ich meine Ausbildung machte, gab es in Hannover noch über 50 Handbuchbindereien“, erinnert sie sich. Heute steht sie mit ihrem Handwerk fast alleine da. Was allerdings auch der Grund dafür ist, dass sie nach wie vor genügend zu tun hat. Die Industrie ist für Biedermann – im Gegensatz zu vielen ihrer Handwerkskollegen – keine große Konkurrenz. „Für Gebrauchsbuchbinder ist das sicherlich ein Problem, für mich aber eher nicht.“

Denn Biedermann hat sich vor allem auf das künstlerische Buchbinden fokussiert. Großaufträge bekommt sie nicht. Meistens sind es Privatpersonen, die auf sie zukommen. Alte Familienbücher, die wiederentdeckt wurden, Gästebücher für Hochzeiten oder andere Feiern – das sind die Dinge, mit denen sich Biedermann hauptsächlich beschäftigt.

Besonders die Restaurierung alter Bücher erscheint enorm zeitintensiv und kompliziert. Zunächst muss Inka Biedermann wissen, aus welcher Zeit das Buch stammt. Damit einhergehend darf natürlich auch das Wissen darüber nicht fehlen, welche Materialien, welcher Kleber damals verwendet wurde. Und wenn sie das weiß, wo bekommt sie so etwas dann her? „Das ist nicht so aufwendig. Was haben die früher genommen? Knochenleim und Kleister. Das rührt man dann einfach selber an. Im Prinzip ist es sogar einfacher, je weiter man in der Zeit zurückgeht“, sagt sie.

Trotz ihrer persönlich guten Situation weiß auch Biedermann, dass es um die Zukunft ihres Handwerk nicht gut bestellt ist. Doch sie denkt: „Auch von einem aussterbenden Beruf wird es immer noch Leute geben, die ihn ausüben.“

Timo Gilgen