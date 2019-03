Hannover

Die Bürger von Hannover können sich auf frühlingshafte Farben in der Innenstadt freuen. Die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün stellen diese Woche Zierbäume in Hannover auf. Insgesamt 45 Zierkirschen und 15 Zieräpfel werden aus der Stadtgärtnerei angeliefert und in Hannovers Innenstadt platziert.

Bereits am Mittwoch wurden die ersten an der Marktkirche aufgestellt. Es folgen weitere an der Markthalle, dem Ernst-August-Platz, dem Georgsplatz und anderen zentralen Orten in der Fußgängerzone. Spätestens im April werden diese in weiß, rosa und karmesinrot erblühen und bunte Farbtupfer in die Innenstadt bringen.

Im Mai werden die 60 Kübel dann zurück in die Baumschule gefahren. An ihrer Stelle wird die Stadt mit Fuchsien, Oliven, Lorbeeren und anderen Pflanzen auf die Sommersaison eingestimmt.

Von Kendra Rensing