Hannover

„Leider ist der Trend so, den Müll öfter mal liegen zu lassen“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix, „wir bedauern diese Entwicklung sehr“. Es ist in den vergangenen Jahre deutlich mehr geworden – und daher haben die von der Stadt beauftragten Entsorgungsdienstleister mehr und öfter zu tun als früher: Maschsee-Ufer und Maschpark werden „mindestens drei Mal die Woche“ gereinigt, die Ufer von Ihme und Leine „jeden Tag“. Zu Pfingsonntag und -montag gab es im Ihme-Park, rund um den Maschsee und im Maschpark sogar Extra-Reinigungstouren – „wie immer bei sonnigem Wetter an langen Wochenenden.“

Die Müllmenge werde nicht gemessen, erklärt Dix, von daher könne man nicht sagen, ob das jetzt mehr oder weniger ist, was an Pfingsten zurückgelassen wurde: „Es ist sicherlich so viel Müll wie an den anderen schönen Tagen, langen Wochenenden und Feiertagen wie Himmelfahrt – wir haben keine Erkenntnisse, dass es diesmal besonders Extrem gewesen ist.“ Es war „im üblichen Rahmen“. Doch dieses Mal gibt es auch Positives: „Der Georgengarten war sehr gut besucht – und der Müll erstaunlich ordentlich weggeräumt“, berichtet Dix.