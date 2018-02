BALD FERTIG: Am Hohen Ufer in Hannover baut „hanova“ (GBH) ein Objekt für Gastronomie und mit 25 Wohnungen.

Immobilienmarkt

Immobilien in Hannover: Weniger Verkäufe, höhere Preise

In der Region Hannover wurde im vergangenen Jahr soviel Geld mit Immobilienverkäufen umgesetzt wie noch nie. Wobei die steigenden Preise die sinkende Menge mehr als ausgeglichen haben.Die höchsten Preise für Einfamilienhäuser zahlt man in einer exklusiven Ecke in Hannover – mit 550 Euro je Quadratmeter. Die Preise für diese und bestehende Reihenhäuser Häuser sind dagegen in der Landeshauptstadt laut Katasteramt nur noch moderat gestiegen.