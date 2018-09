Hannover

In einem Imbiss am Mühlenberger Markt hat es am Sonnabendnachmittag gebrannt. Ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants verletzte sich, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Wie die Feuerwehr mitteilt, erlitt der 39-Jährige leichte Verbrennungen an den Händen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle übrigen Mitarbeiter und Gäste konnten sich rechtzeitig aus dem Lokal retten.

Das Feuer war gegen 15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Mitarbeiter den Brand fast vollständig löschen. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro, 41 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Imbiss am Mühlenberger Markt. Quelle: Feuerwehr Hannover

Von Sascha Priesemann