Im Zweifel für den Orthopäden

ARZTHAFTUNG

Statistisch sind Infektionen bei Spritzen ins Kniegelenk sehr selten. Bei einem Orthopäden in Hannover sind vier Fälle bekannt geworden. Das ist zuviel, sagt ein Hygiene-Arzt.

hannover. Ein Arzt – vier Keiminfektionen: Bereits zum dritten Mal wird ein Orthopäde (56) aus Hannover verklagt, weil er bei Spritzen ins Gelenk Hygienefehler begangen haben soll. Eine vierte Klage steht noch aus.

Gerd Meier (56) hat den Arzt auf 15 000 Euro Schmerzensgeld vor dem Landgericht verklagt. Am 11. April 2014 setzte der Facharzt eine Hyaluron-Spritze in das rechte Kniegelenk des einstigen Fußballers. „Eine Arzthelferin reichte dem Arzt in einem langärmeligen, fusseligen Pullover Spritze und Medikament“, sagt der Kläger. Sie habe weder Mundschutz noch Handschuhe getragen. „Ich könnte mich nicht so genau daran erinnern, wenn der Doktor nicht den Pullover thematisiert hätte“, erzählt der Arthrose-Patient.

Zwei Tage später musste der 56-Jährige ins Vinzenzkrankenhaus. Er hatte eine Infektion im Knie. Drei Operationen waren nötig. Heute hat er Probleme, wenn er lange stehen muss und ein instabiles Kniegelenk.

Der Arzt wies die Darstellung des Klägers zurück. „Die Arzthelferin hat Mundschutz und Handschuhe getragen. Das ist ein standardisiertes Verfahren.“ Es sei den Mitarbeiterinnen auch verboten, lange, weite Kleidung zu tragen.

Richter Karsten Fischer erklärte, dass Restzweifel an der Schilderung des Klägers bestehen. „Das reicht nicht für einen Klageerfolg.“ Es sei denn, die Glaubwürdigkeit des Arztes könne erschüttert werden, sagt Rechtsanwalt Frank Bentes zur NP. Da wären zum Beispiel die merkwürdige Häufung bei Injektionen des Orthopäden. Ostern 2012 wurde eine Patientin (63) infiziert. Im August 2012 erwischte es einen 76-Jährigen. Im April 2014 wurde Gerd Meier schwer verletzt, im Mai 2014 Helmut Winterhoff (75, Name geändert). „Wir können Infektionen nicht verhindern“, sagt der Orthopäde. Trotzdem empfiehlt er seinen Patienten die privatärztliche Leistung. Statistisch besteht die Wahrscheinlichkeit, sich bei einer Injektion ins Gelenk einen multiresistenten Keim einzuhandeln, bei 1:35 000. Ein Facharzt für Hygiene meint zu den Fällen: „Das darf so häufig nicht passieren.“

Der Arzt erklärte: „Ich bin seit 30 Jahren Arzt.“ Diese vier Fälle seien die einzigen in seiner Karriere. Und außer bei Herrn Meier seien die anderen Patienten im Annastift behandelt worden. „Sie waren Risikopatienten.“ Merkwürdig ist eine Eintragung des Arztes vom 19. Mai 2014. An diesem Tag soll ihm Gerd Meier erzählt haben, dass er unter einem „fluoriden Zahndefekt“ leide. Das könne die Infektion des Patienten erklären. Der Kläger: „Das ist unwahr.“ Weder war ich am 19. Mai in seiner Praxis, noch hatte ich ein Zahnleiden.“

Von thomas nagel