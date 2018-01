Im Käfig ausgesetzt: Kaninchen Mary Christmas und Silvester

Tierheim Hannover

Internetfehlkäufe oder ungeliebte Geschenke – im Tierheim Hannover (Krähenwinkel) landen Hunde, Katzen oder Kaninchen nach den Feiertagen. Die NP hat die Neuankömmlinge Mary Christmas und Silvester besucht.

Hannover/Langenhagen. Kleine Kulleraugen, weiches Fell und ein Puschelschwanz. Dennoch wurden die zwei Kaninchen Mary Christman und Silvester am 28. Dezember ausgesetzt – und leben nun im Tierheim in Krähenwinkel. Die flauschigen Geschwister wurden in der Südstadt in einem kleinen Käfig unter einer Parkbank gefunden. „Wir schätzen, dass sie etwa im Oktober geboren sind. Es sind ganz klassische Zoofachhandelstiere“, sagt Josefine Elze, Tierpflegerin im Kleintierbereich des Tierheims.

Nebenan sitzen noch zwei kleine Kaninchen – die Pfleger haben sie auf die Namen Nikolaus und Prosit getauft. „Prosit wurde auf der Straße gefunden und fast von einem Hund gefressen. Er hatte Glück im Unglück“, so Elze. Abgeholt werden Kaninchen fast nie. Darum kommt es im Tierheim immer wieder zu Engpässen. „Viele wissen gar nicht, dass sie hier anrufen können und vielleicht ihr Tier zurück bekommen. Manche sind ja einfach nur abgehauen“, erzählt Tierheimleiterin Doris Peterek. Manche bleiben im Heim. So wie die beiden Schweine Detlev und Dieter, die seit genau drei Jahren im Tierheim wohnen. Zum Jahreswechsel 2015 wurden sie in einem Wald gefunden.