Hannover

Diese Bürger Hannovers zeichnete der Oberbürgermeister mit der Stadtplakette aus:

Michael Fürst

Der „Kippa-Walk“ in Hannover, der interreligiöse Dialog, Aufklärungsarbeit an hannoverschen Schulen – zahlreiche Aktionen gegen das „Gift des Antisemitismus“ werden in der Stadt veranstaltet. „Michael Fürst ist ein Motor dieser Anstrengungen“, ehrte OB Schostok den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Hannover. „Hörbar, manchmal sogar unüberhörbar“, so der Verwaltungs-Chef mit einem Augenzwinkern. Fürst engagiere sich seit vielen Jahren „mit außerordentlichem Einsatz“ gegen Rassismus, und Fremdenfeindlichkeit.

Er berichte Schülern authentisch und sehr persönlich über das Schicksal seiner Familie in Hannover, die teilweise dem Holocaust zum Opfer fielen. Fürst pflege einen intensiven Kontakt zu allen christlichen Konfessionen und beteiligt sich aktiv am Dialog zwischen der Jüdischen und der Palästinensischen Gemeinde. „Sein bisweilen auch kämpferischer Einsatz für eine lebendige Erinnerungskultur in Hannover ist beispielgebend“, so Schostok. Er fühle sich geehrt, dankte Fürst für die Auszeichnung. Als hier geborener und „alter Roter“, der als Kind noch in den Trümmern der zerbombten Stadt Fußball gespielt habe, sei ihm diese Auszeichnung besonders wertvoll.

Jorge La Guardia

Nicht hier geboren, aber zu einem Mann aus Hannover geworden ist Jorge Guardia Lupianez. Unter dem Künstlernamen Jorge La Guardia setzt er seit vielen Jahren in der Kunstlandschaft der Landeshauptstadt Hannover Akzente. Erste kleinere Stahlplastiken, Terrakotten und Miniaturen entstanden bereits einige Jahre nachdem er 1961 von Spanien nach Hannover gezogen war. Später kamen auch Arbeiten aus Stahl, Blech, Kupfer und Beton dazu. Sein erstes eigenes Ateliers eröffnete La Guardia 1975. Unter anderem in der Gartenstadt Tollenbrink in Hannover stehen Großplastiken von ihm, der „Machu-Picchu-Brunnen“ am Roderbruchmarkt und die „Durchdringung“ an der Berliner Allee.

„Die beeindruckenden Kunstwerke sind seitdem aus dem hannoverschen Stadtbild nicht mehr wegzudenken“, betonte Schostok bei der Auszeichnung des vor dem spanischen Franco-Regime geflohenen Künstlers. Auch mit ihm sei die Künstlerszene in Hannover international geworden. Die Verbindung zur iberischen Halbinsel finde sich in La Guardias Kunst immer wieder. Und nicht nur da: Auch in der hannoversche Flamenco-Szene ist er als Sänger und Gitarrist aktiv. La Guardia zeigte sich gerührt von der Auszeichnung: „Ich bin Hannover sehr dankbar.“

Renée Bergmann

Die Stadtplakette wird auf Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt vergeben. In drei Fällen geschah das einhellig. Um die Auszeichnung von Renée Bergmann hatte es jedoch eine politische Kontroverse gegeben, wie Schostok andeutete. Die AfD-Fraktion hatte sich bei der Abstimmung enthalten.

„Frau Bergmann engagiert sich mit großen Einsatz für Flüchtlinge in Hannover – und das schon vor Jahren, bevor Flüchtlinge zu dem großen Thema wurden“, betonte Schostok in seiner Lobesrede. Mit ihrem „Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte“ und der Verknüpfung von Vereinen und Organisationen ermögliche sie Flüchtlingen einen erfolgreichen Start in Hannover. „Ohne Unterstützer wie sie, hätten wir diese Aufgabe nicht bewältigen können“, so Schostok. Bergmann selbst nahm die Auszeichnung als Ansporn für sich und andere an: „Mein Engagement soll andere auffordern, sich ebenfalls zu engagieren.“

Dagmar Plentz-Brand

Sie sei eine „Schatzhüterin“ in der hannoverschen Kunstszene und eine „Brückenbauerin“ über Stadtgrenzen hinaus, so der OB. In der Vorbereitung auf die Auszeichnung habe Schostok selbst nicht mehr zählen können, wie viele Ausstellungen Dagmar Plentz-Brand initiiert habe. „So viele waren es.“ Seit über 30 Jahren rufe sie ehrenamtlich Kunstprojekte mit regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern ins Leben. Dabei hatte die gebürtige Hannoveranerin eins selbt ein Studion der Freien Malerei an der Werkkunstschule Hannover absolviert.

Danach war sie Jahrelang als Dozentin an der VHS tätig. Sie gründete die Künstlergruppe „Gruppe 7“, organisierte die „Figurale“ 2007 in den Herrenhäuser Gärten und die Kunstaktion „Wintergärten in der Güntherstraße“. Schostok zeigte Begeisterung für das Schaffen der Ausgezeichneten. „In der Kunst von Frau Plentz-Brand ist alles möglich: : Es gibt sowohl Ausstellungen, wie auch Aufführungen und CD-Einspielungen, wobei sie sich stets an gesellschaftlichen Dingen orientiert. “ Plentz-Brand selbst nahm den Preis dankbar und mit einem ironischen Augenzwinkern als „eine Art Tapferkeitsmedaille für das lange Durchhalten“ entgegen.

Von Simon Polreich