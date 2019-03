Hannover

Anfang der 1990er-Jahre wurde er als Wunderkind der Wirtschaft gefeiert, war als 18-Jähriger mit Helmut Kohl auf Auslandsreise. Danach ging Lars Windhorst zweimal mit hochriskanten Geschäften pleite. Nun dreht der Investor wieder am großen Geldrad. Seine Firma Sapinda hat verkündet, dass sie mit einer Tochterfirma das Ihme-Zentrum in Hannover von der Firma Intown übernehmen will. Am Donnerstagabend hat Oberbürgermeister Stefan Schostok die Ratspolitik über den anstehenden Deal informiert. Doch kommt der überhaupt zustande?

Die NP hat bei Sascha Hettrich nachgefragt, dem Vorsitzenden der Intown-Geschäftsführung. Der wollte sich offiziell noch nicht zu dem Immobiliengeschäft äußern. Er deutete allerdings an, dass es etwas richtigzustellen gebe. Weil dieser Freitag in Berlin ein Feiertag ist, ist mit einer Stellungnahme des bisherigen Immobilien-Eigentümers nicht vor Samstag zu rechnen. Hat Sapinda den anstehenden Kauf voreilig verkündet?

Neuer Investor ging schon zweimal pleite

Am Mittwoch hatte die Windhorst-Firma, die im Februar bereits die Mehrheit an der finanziell angeschlagenen Flensburger FSG-Werft übernommen hatte, den anstehenden Kauf des Ihme-Zentrums durch ihr Luxemburger Tochter-Unternehmen Civitas Property Group offiziell gemacht. Bis Ende Mai solle der Deal über die Bühne gehen. Man wolle investieren und so den Umschwung mit der Lindener Immobilie schaffen. Bei der geplanten Sanierung sollen sowohl die Eigentümer als auch die Mieter in dem Gebäudekomplex mitgenommen werden, teilte die Firma mit.

Die Zweifel, ob das auch passieren wird, sind jedoch groß. „Windiger geht es kaum“, sagt einer, der sich in der Branche auskennt, über den möglichen neuen Investor. Windhorst war sowohl 2004 als auch 2009 mit Firmen pleite gegangen. Nach der Sapinda-Gründung hatte er jedoch neues Geld für neue Geschäfte einsammeln können.

OB Schostok berichtet von geplanten Investitionen

Wie das Manager-Magazin berichtete, geriet Sapinda jedoch 2017 in Schwierigkeiten. Für hohe Verluste hätten unter anderem Beteiligungen an Kohle- und Ölfirmen gesorgt. Windhorst wurde als Geschäftsführer abgesetzt. Seine Luxusjacht stand zum Verkauf. Doch schon kurz darauf kehrte er auf den Posten zurück, mit frischem Geld im Rücken, wie es hieß.

Bei der Opposition im Rat sind die Bedenken groß. „Man muss skeptisch sein, wenn man sich die bisherigen Aktivitäten des neuen potenziellen Investors anschaut“, warnt CDU-Vize-Fraktionschef Jens-Michael Emmelmann. OB Schostok hatte in einer ersten Stellungnahme gegenüber der Politik erklärt, dass die Civitas Property Group „zeitnah weitere Investitionen“ in das Ihme-Zentrum angekündigt habe, um die Immobilie „nachhaltig attraktiver zu gestalten“.

Riesiger Komplex: Das Ihme-Zentrum in Hannover. Schon mehrere Investoren haben sich an einem Neustart mit der Immobilie in Linden versucht. Quelle: Stratenschulte/dpa

Die Stadt selbst hält daran nur einen Eigentumsanteil von unter einem Prozent. Sie mietet allerdings rund 20000 Quadratmeter Büroflächen sowie 3600 Quadratmeter für Archive an. Mit dem bisherigen Eigentümer Intown hat sie vereinbart, dass dieser bis Ende September 2022 das Bürogebäude Ihmeplatz 5 „umfassend saniert“. Dafür hat sie eine Verlängerung des Mietvertrages ab 2022 um weitere 20 Jahre zugesagt, für 2,7 Millionen Euro jährlich. Im Ihme-Zentrum hat die Stadt Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend und Familie sowie des Fachbereichs Senioren untergebracht.

OB Schostok erklärte, dass der „abgesteckte Rahmen selbstverständlich weiter“ gelte. Er erwarte, dass sich der neue Eigentümer „die Verpflichtungen aus diesem Vertrag schnell zu eigen macht und weiter tatkräftig umsetzt“.

Verwalter hat noch nichts von Verkauf gehört

Die CDU sieht das skeptisch. „Die gleichen Sätze haben wir alle auch schon bei sämtlichen vorangegangen Neustarts gehört“, sagt Emmelmann. Einmal mehr hätten sich Beteuerungen eines Investors als „heiße Luft erwiesen“. Der „Zweckoptimismus“ von Schostok könne niemanden beruhigen. Emmelmann fürchtet, dass die Bewohner des Ihme-Zentrums „weiterhin in einer Bauruine leben müssen“.

Torsten Jaskulski, der Verwalter des Ihme-Zentrums, erfuhr erst aus der NP von dem geplanten Deal. „Wir haben noch keine Äußerung des Eigentümers, dass er verkaufen will“, sagt er. Die Abbrucharbeiten an der Fassade, die saniert werden soll, liefen aktuell jedoch „unverändert weiter“, so Jaskulski.

Von Christian Bohnenkamp