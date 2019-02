HANNOVER

„Das Handwerk – Willkommen im Zentrum der Deutschen Wirtschaft“ steht recht unbescheiden auf einem Aufsteller der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN). Den hatte die Vertretung zur Vertragsunterschrift mit in die Tischlerei Balsiger in der Südstadt gebracht, die der Präsident gemeinsam mit Ideen-Expo-Aufsichtsratschef Volker Schmidt am Montag geleistet hat. Damit wirbt das Handwerk auch bei der siebten Ideen-Expo vom 15. bis 23. Juni auf dem Messegelände um den Fachkräftenachwuchs.

130 Ausbildungsberufe und zwei Studiengänge im Handwerk

Das nützt auch dem Veranstalter: „In jedem jungen Menschen schlummern immense Talente, die müssen aber nicht zwingend in einem akademischen Lebensweg münden. Die duale Ausbildung im Handwerk bietet fantastische Einkommens- und Zukunftsperpektiven“, sagte Volker Schmidt. Das Handwerk sei ein Rückgrat der mittelständischen Wirtschaft. „Das brauchen wir für die Zukunft. Dass sich das Handwerk wieder auf der Ideen-Expo präsentiert, freut uns deswegen sehr.“

Nachwuchsgewinnung stehe im niedersächsischen Handwerk nach wie vor ganz oben auf der Agenda, so Karl-Wilhelm Steinmann: „Unser Ziel bei der Ideen-Expo ist es, insbesondere Jugendliche anzusprechen, die bereits in der Berufsfindungsphase sind.“ 130 Ausbildungsberufe sowie zwei triale Studiengänge – handwerklicher Ausbildungsabschluss, Meisterbrief, betriebswirtschaftlicher Bachelor – mit den Schwerpunkten Handwerksmanagement und Gestaltung böten jungen Leuten Chancen auf ein zufriedenes und auskömmliches Berufsleben. Noch immer habe man Schwierigkeiten, offene Ausbildungsplätze zu besetzen, doch insgesamt lasse sich für Niedersachsen festhalten, dass Azubis seit ein paar Jahren mehr Gefallen daran fänden, einen Handwerksberuf zu erlernen. Dass die Ideen-Expo daran einen – wenn auch nicht näher zu beziffernden – Anteil habe, da waren sich Schmidt und Steinmann einig. „Wir in Niedersachsen sind jedenfalls etwas besser aufgestellt als Betriebe in anderen Teilen Deutschlands“, so Volker Schmidt, der auch Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall ist.

Besuchern die Ur-Grundlage des Technischen erklären

SO GEHT’S: Handwerksmeister Christoph Balsiger erläutert in seiner Werkstatt in der Südstadt den Bau und die Zusammensetzung des Hockers „Hykker“. Quelle: Petrow

Auf der Ideen-Expo nimmt das Handwerk mit einer sogenannten Abenteuerwerkstatt teil, einem Mitmachstand auf 150 Quadratmetern. Angesprochen werden sollen Jugendliche ab 14 Jahren mit insgesamt vier Aktionen, davon zwei größere: mit dem Bau eines „Hykkers“, einem Holzhocker aus drei Teilen, und dem Bau einer „Klassenleuchte“. Sie richten sich an Klassen mit bis zu 30 Schülern. Das eigene, zuvor auf eine Holzplatte übertragene Gesichtsprofil will koloriert, auf eine Schiene mit LED-Technik aufgefädelt – die Profile können dann im Klassenzimmer aufgehängt werden.

„Wir führen die Besucher an die Ur-Grundlage des Technischen heran und wollen sie früh ans Machen bringen“, so Handwerksmeister Christoph Balsiger, der die Jugendlichen während der Ideen-Expo begleitet, damit sie dort Handwerk live erleben.

Von Andreas Voigt