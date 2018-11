HANNOVER

Bis zum Start der Ideen Expo im nächsten Jahr sind es noch gut 210 Tage. Und da es sich dann inzwischen um die siebte Veranstaltung handelt, hat der Parlamentarische Abend sieben Monate vor Beginn einer jeden Ideen Expo inzwischen Tradition. Auch wenn die Veranstalter das erneute Treffen am Montagabend im edlen Rahmen von Schloss Herrenhausen diesmal nicht so nannten, so diente das Stelldichein von rund 250 Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft doch erneut als Startschuss für die bevorstehende Veranstaltung.

Teil der Mint-Strategie der Bundesregierung

Die Ideen Expo auf dem Messegelände hat sich inzwischen zu Europas größtem Jugend-Event für Naturwissenschaft und Technik entwickelt, für die sogenannten Mint-Fächer. Und so war es nur konsequent, dass Ideen-Expo Aufsichtsratsvorsitzender Volker Schmidt neben Ministerpräsident Stephan Weil auch eine Reihe hochkarätiger Landespolitiker im Schloss begrüßte,verschiedene Staatssekretäre und Hannovers OB Stefan Schostok (SPD). Und nicht zu vergessen TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der nicht nur durch den Montagabend führte, sondern im nächsten Jahr erneut viele Veranstaltungen und Shows moderiert.

GÄSTE IM SCHLOSS: OB Stefan Schostok (rechts) und Ideen-Expo Geschäftsführer Olaf Brandes. Quelle: Franson

„Es kribbelt schon wieder“, sagte Volker Schmidt. 2017 sei wie eine Droge im positiven Sinn gewesen. „Ich habe noch wie so viele technikbegeisterte und innovationsfreudige Jugendliche gesehen wie bei der letzten Ideen-Expo. Und weil die Veranstaltung inzwischen bei rund 365 000 Besuchern angekommen ist, wurde jetzt auch das politische Berlin aufmerksam. „Die Ideen-Expo 2019 ist einer der Leuchttürme der Mint-Strategie der Bundesregierung“, verkündete Volker Schmidt. „Das ist ein Ritterschlag für uns alle.“ Und: Mehrere Bundesminister kommen mit Ausstellungsständen nach Hannover, das Wissenschaftsministerium gleich mit sechs. Damit noch nicht genug: Die Eröffnungs-Pressekonferenz zur Ideen-Expo findet ebenfalls in Berlin statt – ein Novum.

Weil: „Ein nationales Vorzeigeobjekt“

Ministerpräsident Stephan Weil sagte, er erinnere sich noch daran, was für eine „kleine, zerbrechliche, eigentlich nicht lebensfähige Pflanze“ die erste Ideen-Expo 2007 gewesen sei. „Sie hat seither eine fantastische Karriere gemacht –weil sie einen echten gesellschaftlichen Bedarf nach Fachkräften aufgreift.“ Die Ideen Expo sei zu einem nationalen Vorzeigeobjekt geworden.

WIEDER DA: TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar moderierte die Veranstaltung im Schloss uud ist bei der Idee-Expo 2019 dabei. Quelle: Franson

Neun Themenfelder hat die Ideen Expo 2019, neben dem Produktions-Kosmos, „Mädchen und MINT“ und den Digitalen Welten gibt es diesmal auch eine Klima-Zone mit Mitmach-Experimenten. Und: Anlehnend an die Mondlandung vor 50 Jahren 1969 bauen die Veranstalter außerdem eine begehbare Kuppel auf – um das Thema Raumfahrt näher zu bringen. Neu im nächsten Jahr außerdem: Die „RoboCup-Junior Euro 2019 – die Europameisterschaften der Robotik. 150 Schülerteams aus Europa treten in diesem Wettbewerb dann gegeneinander an. Das Thema „Mobilität“ bekommt 2019 sogar eine eigene Halle, wodurch die Veranstaltung erneut größer wird. „Das wollen wir. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden“, so Volker Schmidt

Live-Konzerte gibt es an drei Tagen im Juni 2019 auch. Welche Bands und Musiker diesmal zu Gast sind, verrät die Ideen Expo GmbH aber erst im März 2019. Ein wenig Spannung muss schließlich bleiben.

Die Ideen-Expo Mit dem Ziel, junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, wurde die Ideen-Expo 2007 als gemeinsame Initiative von Politik und Wissenschaft gegründet. Alle zwei Jahre zeigen Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen auf dem Messegelände Innovationen in den Mint-Berufsfeldern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – für Schüler und Jugendliche. Mit über 360 000 Besuchern an neun Tagen hatte die Ideen Expo 2017 einen neuen Rekord aufgestellt. Veranstalter ist die Ideen Expo GmbH, deren Gesellschafter die Norddeutsche Wirtschaftsholding GmbH (für Niedersachsen Metall), die IHK Projekte Hannover GmbH (für die IHK Hannover), die Dienstleistungsgesellschaft der Norddeutschen Wirtschaft GmbH (für die Unternehmerverbände Niedersachsen) und das Land Niedersachen. Die siebte Ideen Expo 2019 findet vom 15.bis 23.Juni auf dem Messegelände auf 110000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in vier Hallen und einem Außengelände statt. Der Eintritt ist wieder frei.

Von Andreas Voigt