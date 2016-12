Hannover

Genaue Zahlen gibt es nicht, doch Experten sind sich einig: Die Zahl der Wohnungslosen in Hannover steigt . Selbst vorsichtige Schätzungen nennen 3000. In einer kleinen Serie spricht die NP mit Betroffenen, Helfern und Politikern über ein Leben, das oft kaum noch lebenswert erscheint.

Hannover. Es ist die Melodie des Liedes „Tochter Zion“, die an diesem Abend erklingt. Es ist ein klarer Abend, pünktlich um 18 Uhr beginnen die Glocken der Aegidienkirche zu erklingen. Die Wolken haben sich verzogen, wenige Sterne scheinen bereits über Hannover. Es sind drei Grad. Tendenz sinkend.

Es ist die Zeit, in der Karen (44) und Philipp (24) mit dem Aufbau beginnen. Am Kubus, unweit der Kirche, die die feierlichen Klänge über die hübsch beleuchtete Innenstadt wirft, entsteht ihr neues Zuhause. Sie sind keine Bauherren, keine Investoren. Sie sind Wohnungslose. Ihr Zu-hause? Ein Zelt. Mutter und Sohn teilen es sich. Mehrere Decken haben sie sich zusammengesucht, Isomatten, Schlafsäcke. „Man braucht ein bisschen was, aber dann ist es ganz gemütlich“, sagt Karen. Zwei der Decken habe sie von den Flüchtlingen im nahegelegenen Maritim bekommen, „die haben uns auch mal Essen gebracht, das war toll“. Ansonsten haben sie nicht viel. Ihr Kulturbeutel ist ihr neulich erst gestohlen worden, ein paar Süßigkeiten, die das Duo aufbewahrt hatte, waren kurz darauf weg. „Es wird gestohlen in der Szene“, sagt Karen. Ihr völlig unverständlich: „Hier hat doch am Ende niemand mehr als der andere.“

Ins Heim zu gehen, kommt für Mutter und Sohn nicht in Frage. Zu viel Gewalt. Diebstähle. Drogensüchtige. Karen lebt seit einigen Monaten auf der Straße, zuvor hatte sie mit einem Partner in einer 90-Quadratmeter-Wohnung gewohnt: „Das ging auseinander, ich konnte die Wohnung nicht halten.“ Früher hatte sie ein Drogenproblem, sagt sie, „heute will ich einfach nur irgendwo leben“. Ihrem Sohn geht es ähnlich, auch er hangelt sich so durchs Leben. „Gleich geh ich arbeiten“, sagt er beim Zeltaufbau. Damit meint er: betteln. Er will schnell los, „solange am Weihnachtsmarkt noch viel los ist, dann sind viele unterwegs“.

Auch Igor (40) ist wohnungslos. Er sitzt unter der Brücke, die vom Thielenplatz hinter den Hauptbahnhof führt. Nicht allein – auf der anderen Straßenseite haben Robert (42) und Renate (48) ihr Lager aufgeschlagen. Der eine ist Lette, das Paar aus Polen. Alle eint etwas: Sie haben ihre Heimat verlassen, hofften auf ein besseres Leben. Alle gingen zuerst nach Berlin, „aber da ist die Konkurrenz zu groß“, sagt Igor. Nicht, wenn es um Spenden geht oder Hilfsbereitschaft – sondern um Schlafplätze, um den Alltag. „Brutal“ sei es da, findet Robert.

Igor sitzt in der Spirale fest, die viele Wohnungslose durchleben: keine Arbeit, keine Wohnung. Keine Wohnung, keine Arbeit. Viele Osteuropäer sind mit einem Touristenvisum hier. „Ich spreche Deutsch, aber es gibt keinen Job für mich“, sagt Igor. Fünf Jahre war er in Berlin obdachlos, nun sitzt er in Hannover. Robert hat Renate auf der Straße kennengelernt: „Zu zweit ist sicherer“, sagt er. Deshalb taten sie sich zusammen. Ein bisschen Wärme im Alltag. Auf beiden Straßenseiten stehen vor den Lagern Schokoweihnachtsmänner. „Vielleicht wird’s irgendwann besser“, hofft Igor.

Das hofft auch Karen am Aegi. Sie steht auf einer Liste für eine Wohnung im Roderbruch. Hoffnung? „Die stirbt zuletzt. Vielleicht klappt es endlich mal.“ Sie wirkt erstaunlich gefasst. Die Straße hat sie satt: „Nach außen sieht das vielleicht nicht so aus. Aber man hat schon oft schlimme Gedanken, wie es weitergeht, wenn man einschläft, wenn man aufwacht.“ Ein Kaffee am Morgen, sich frisch machen, dann gehe es aber eben weiter: „Was sonst?“

Das Glockenspiel ist verstummt. Mutter und Sohn bleibt die Stille. Ihr Zelt. Und: mal wieder der Gefrierpunkt.

von Sebastian Scherer