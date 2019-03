HANNOVER/BERLIN

Wer dieser Tage in Berlin mit dem Zug anreist, kommt an Hannover nicht vorbei: Auf dem Bahnhof in Spandau etwa werden Zugreisende weithin sichtbar von Plakaten mit Hannover-Motiven begrüßt – Vorboten der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB), die am Mittwoch begonnen hat. In Halle 6.2a – auf dem neugestalteten Niedersachsen-Stand – präsentiert sich Hannover beim weltweit größten Treff der Reisebranche bis Sonntag,10. März, mit verschiedenen Angeboten als Reiseziel. Ebenfalls im Mittelpunkt: Das Berlin Travel Festival für den jungen Reisetourismus bis 25 Jahren, das als dreitägige ITB-Partnermesse am Freitag, 8.März, beginnt. Dort geht es ausschließlich um junge Themen wie das Surf-Projekt Leinewelle, die Szene-Stadtteile Linden, List und Nordstadt sowie um verschiedene Feste und Festivals in der Stadt wie das Fährmannsfest oder das Maschseefest.

VERTRETEN DAS LAND AUF DER ITB IN BERLIN: Meike Zumbrock (links) von Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN) und May-Britt Pürschel, Leiterin Referat Tourismus im Wirtschaftsministerium. Quelle: HMTG

Neues Reisepublikum erschließen, das ist eines der Hauptziele auf der ITB, sagt Hannovers Tourismuschef Hans Nolte. Und das ist durchaus nötig, denn durch den Wegfall der CeBIT hat die Stadt Hannover 2018 bei den Übernachtungszahlen nach vielen Jahren erstmals wieder einen leichten Knick bei den Übernachtungszahlen – rund 2,2 Millionen Übernachtungen, ein Minus von 1,3 Prozent im Vergleich zu 2017. „Das passierte ganz offensichtlich unter dem Eindruck der CeBIT“, so Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) .

Hannover bemüht sich, das wieder wettzumachen: Zum ersten Fachbesuchertag am Mittwoch lagen rund 41.000 Exemplare einer Imageborschüre „ Hannover 2019“ in den ersten und zweiten Klassen der ICE-Züge nach Berlin aus, die eigens dafür konzipiert worden sind. In der Broschüre gibt es etwa Tipps und Informationen zu den klassischen Sehenswürdigkeiten in Hannover wie dem Erlebnis Zoo oder den Herrenhäuser Gärten, Infos über aktuelle Veranstaltungen und Erlebnispakete für den nächsten Hannover-Besuch.

ZU GAST: Die Landeshauptstadt ist Teil des ITB-Messestandes vom Land Niedersachsen. Geworben aber wird unter anderem mit den Herrenhäuser Gärten. Quelle: HMTG

Auf der ITB in Berlin ist die Landeshauptstadt Teil des Messestandes vom Land Niedersachsen, der sich erstmals runderneuert der Öffentlichkeit präsentiert. Besonderer Blickfang sind zwei 24 Quadratmeter große digitale Videowände, auf denen die 14 Reiseregionen des zweitgrößten Bundeslandes bildlich und filmisch dargestellt werden. Aus Hannover sind dies etwa die Herrenhäuser Gärten, die Oper und der Feuerwerkswettbewerb. Ebenfalls Teil der gemeinsamen Kampagne von Land und Hannover: In der Mitte des ITB Sonderhefts befindet sich die Broschüre „Your perfect day“ der „9 Städte + 2 in Niedersachsen“, deren Titel die Schauspieler Madeleine Niesche und Björn Bugri der ARD Telenovela „Rote Rosen“ zieren. Passend dazu bietet Lüneburg einen Rundgang auf den Spuren der beliebten Fernsehserie an. In Celle gehört beispielsweise die „Barock trifft Bauhaus“-Fahrt mit dem City Express zum Besuch. Auch „Ein Gang in die Göttinger Unterwelt“ oder das Übernachtungspaket „Auf den Spuren des Rattenfängers“ gehören zu den attraktiven Bausteinen, um einen Aufenthalt in den „9 Städten + 2 in Niedersachsen“ zu verbringen.

Anstrengungen, die offenbar lohnen: Das Reiseland Niedersachsen erzielte 2018 erstmals einen Rekord von fast 45 Millionen Übernachtung bei einem Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von Andreas Voigt