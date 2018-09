Mit einer provokanten These wehren sich Hannovers IGS-Schulleiter gegen die Schaffung eines weiteren Gymnasiums: Nur weil bereits im fünften Jahrgang so viele Schüler sitzen bleiben, entsteht der Eindruck, die Stadt bräuchte eine weitere Schule dieser Form. Dabei seien die Klassen in den Gymnasien ab Jahrgang 7 bereits stark ausgedünnt: Viele Schüler gehen ab. Die müssten die Gesamtschulen dann auffangen.