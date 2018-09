Hannover

Das sieht man nicht alle Tage: Am Himmel über Hannover und Laatzen sorgt aktuell ein Zeppelin für Aufsehen. Er ist am 18. September in Hildesheim gelandet und seitdem in der Regel fünfmal täglich bis zum 27. September über Hannover zu sehen. Das Luftschiff ist als Markenbotschafter des Autozulieferers ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) aus Friedrichshafen unterwegs. Anlass ist die IAA für Nutzfahrzeuge auf dem Messegelände.

Normalerweise ist der rund 75 Meter lange Zeppelin für touristische Rundflüge über dem Bodensee unterwegs. Für die Rundflüge über Hannover sind keine Tickets zu kaufen.

Auf der Seite des Luftschiffs steht „See. Think. Act“. Die Aufschrift wurde extra für die Werbemission aufgedruckt. Damit will der Automobilzulieferer auf seine Entwicklungen unter anderem im Bereich des autonomen Fahrens hinweisen.

Luftschiff macht Werbung für Autozulieferer

Laut Unternehmensangaben fliegt der Zeppelin in mindestens 300 Metern Höhe und ist mit maximal 70 Kilometer pro Stunde schnell. Die aus drei Schichten bestehende Hülle ist mit mehr als 8000 Kubikmetern Helium gefüllt. 15 Passagiere finden in der Gondel Platz.

Von ewo/RND