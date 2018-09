Hannover

Bis 2025 wird die Einwohnerzahl Hannovers um 45 800 steigen. Diesen Sprung prognostiziert die HypoVereinsbank in ihrem jüngsten Wohnimmobilien-Marktbericht. Die Folgen liegen auf der Hand: Sowohl Miet-, als auch Eigentumswohnungen werden in Zukunft noch schwieriger zu finden sein.

„Baugrundstücke sind rar und Eigenheime selten“, sagt Michael Schröder, Experte für private Immobilienfinanzierung. Weil Freiflächen fehlen, die Nachfrage aber steigt, hat das Auswirkungen auf die Preise. „Ein Reihenhaus ist in guten Lagen für rund 400 00 Euro zu bekommen und kostet damit 50 Prozent mehr als noch im Jahr 2009“, so der Experte. Die „Explosion“ der Baulandpreise halte an.

Der Wohnungsmarkt sei vom Immobilienboom deutlich geprägt, ist der Eindruck von Filialleiter Felix Eberlein. Miet- und Kaufpreise stiegen in Hannover, ebenso wie in Braunschweig, Wolfsburg oder Hildesheim. Oft sorgt das für neuen Trend zu pendeln.

Bei der Finanzierung beobachten die Experten der Bank ein „sehr rationales Verhalten“. Die Kunden brächten meistens 20 bis 40 Prozent Eigenkapital mit. Wegen der niedrigen Zinsen strebten sie eine Bindung von deutlich mehr als 15 Jahren an. Neuestes Angebot sei eine Zinssicherung auf 30 Jahre – was gerade jungen Familien helfe.

Immer mehr Kunde nutzen die Niedrigzinsphase zur Finanzierung von Renovierung und Modernisierung. Ratenkredite mit unkomplizierten Anträgen und sehr schneller Zusage seien gefragt, sehr häufig für weniger als 50 00 Euro.

Ohnehin macht der HypoVereinsbank in Sachen Schnelligkeit bei der Finanzierung von Immobilien nach eigener Darstellung kaum ein anderes Kreditinstitut etwas vor. „Bei der Geschwindigkeit liegen wir unter den Top 3“, berichtet Eberlein.

Auf dem neuen Kundenportal „HVB Home“ können Nutzer aus mehr als 200 00 Angeboten der Partner „ImmobilienScout 24“ und „PlanetHome“ auswählen. Rechentools helfen bei der ersten Recherche, ob man sich die Wohnung oder das Haus leisten kann. Im nächsten Schritt ist online eine Kreditanfrage bei der Bank möglich. „Wir melden uns nach Eingang der Finanzierungsanfrage innerhalb von 30 Minuten zurück“, verspricht Eberlein. Ziel sei ein unterschriftsfähiger Darlehensvertrag innerhalb von einer Woche.

Von Vera König