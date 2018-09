Hannover

Wenn die Freibäder ihre Saison beenden, ist das Wasser meist schon so kalt, dass kaum noch ein Mensch hineinspringen will. In manchen Freibädern kommen dann die Hunde zum Zug. Bevor das Wasser aus den Becken gelassen wird, veranstalten einige Freibäder in der Region Hannover ein Hundeschwimmen, bei dem sich die Fellschnauzen im Wasser austoben dürfen. In diesen Freibädern können Halter in den kommenden Tagen und Wochen ihren Vierbeinern eine Freude machen.

Das Freibad Arnum in Hemmingen hat die Saison schon beendet und lädt am Mittwoch, 5. September, zum allerersten Mal zum Hundeschwimmen ein. Zwischen 15 und 20 Uhr dürfen dort die Vierbeiner – und auch die Halter – ins Wasser. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß und Pfote. Vor Ort gibt es auch einen Imbiss.

Im Freibad Lehrte kommen die Hunde am Sonntag, 9. September, auf ihre Kosten. Zwischen 10 und 17 Uhr öffnet das Freibad speziell für die besten Freunde des Menschen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Entdeckertages statt. So ist auch der Schäferhundverein vor Ort, die Firma Fressnapf mit kleinen Überraschungen für die Tiere und am Imbiss gibt es Verpflegung für Herrchen und Frauchen. Der Eintritt liegt bei 50 Cent pro Fuß und Pfote.

Auch das Waldbad Arpke in Lehrte bietet den Vierbeinern die Gelegenheit, sich einmal dort auszutoben, wo sonst Herrchen und Frauchen ihre Runden ziehen. Am Montag, 10. September, lädt das Waldbad ab 18 Uhr zum Hundeschwimmen ein. Der Preis liegt ebenfalls bei 50 Cent pro Fuß und Pfote.

Zur Galerie In vielen Städten der Region Hannover gehören die Freibäder am Ende der Saison einen Tag lang ganz den Hunden.

Das Freibad Bennigsen in Springe veranstaltet zwei Tage nach dem Saisonende das Schwimmspektakel für Hunde. Am Sonntag, 16. September, gehört das Becken zwischen 11 und 17 Uhr den Tieren. Die Halter dürfen aber natürlich auch mit ins Wasser. Hunde zahlen zwei Euro Eintritt, Menschen einen Euro.

Im Freibad Goltern in Barsinghausen soll Ende September das Wasser abgelassen werden. Davor bekommen aber die Vierbeiner die Chance, auf einen Tag im Freibad. Ab 10 Uhr öffnet das Bad ein letztes Mal in diesem Jahr. Der Eintritt kostet vier Euro pro Hund und zwei Euro für den Halter.

Auch das Freibad Uetze plant einen Hundeschwimmtag. Da allerdings noch nicht feststeht, wie lange das Bad für den normalen Betrieb geöffnet hat, steht dafür noch kein Termin fest. Weitere Informationen soll es aber schon bald auf der Website des Bades geben.

Das Freibad Empelde in Ronnenberg schließt Ende September mit der Badesaison ab. Am Sonnabend, 6. Oktober, öffnet es aber noch einmal – für die Hunde. Zu normalen Schwimmzeiten, zwischen 10 und 18 Uhr, können Halter dort mit ihren Vierbeinern im Schwimmbad plantschen.

Diese Freibäder haben noch geöffnet

Noch ist es aber vielerorts nicht soweit. Viele Freibäder in Hannover und der Region haben ihre Saison verlängert, da die warmen Temperaturen uns weiterhin schöne sommerliche Tage bescheren. Hier gibt es eine Übersicht, wie lange die Freibäder noch geöffnet haben.

Von jok / RND