Zwei Hoteliers verstehen die Welt nicht mehr – zumindest die in Hannover, wo sie gerne in neue Projekte investieren wollen. Denn die Stadt hat etwas gegen fensterlose Schlafgelegenheiten. Die Unternehmer wollen jetzt klagen und die Sache vom Verwaltungsgericht klären lassen. Auch das Land steckt nun in der Sache drin.