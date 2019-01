Hannover

Cord Kelle (37) leitet seit 2011 das Congress Hotel am Stadtpark und ist Sprecher der Fachgruppe Hotels im Dehoga Region Hannover. Die NP sprach mit ihm über den Boom auf dem Hotelmarkt.

Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) schätzt, dass in Hannover und seinen Randbereichen in den nächsten Jahren bis zu 3000 neue Hotelzimmer entstehen werden. Was macht den Standort so attraktiv?

Das ist keine plötzliche Entwicklung. Im Grunde geht es seit 2009 stetig bergauf. Die HMTG hat gute Arbeit bei der touristischen Imagebildung und Vermarktung geleistet, die Hotels haben in ihre Häuser und Mitarbeiter investiert, mit dem Schloss Herrenhausen sowie der Kongresshalle 19/20 auf dem Messegelände sind wichtige Kongressstandorte dazu gekommen. Das HCC wurde runderneuert. Vor allem Messen im Bereich Industrie und Landwirtschaft haben sich sehr positiv entwickelt. Außerdem hatten wir viele große Konzerte und werden diese auch gerade in diesem Jahr wieder haben. Die Dynamik des Marktes hat also durch viele Aktivitäten aller Akteure spürbar zugenommen – und das lockt natürlich Investoren. Zumal in Hannover der Pachtzins noch nicht so hoch ist wie in Städten wie München oder Hamburg. Es rechnet sich für sie.

Was sind das für Gäste, die nach Hannover kommen?

Im Geschäftsreisebereich dreht sich sehr viel. Hannover hat mit seinen zwei Autobahnen, als Bahnknotenpunkt und mit dem Flughafen eine strategisch günstige Lage. Wir haben deshalb viele Tagungen, Messen und Kongresse. Außerdem kommen Mitarbeiter der großen Konzerne, die hier ihren Hauptsitz haben, für Meetings in die Stadt. Auch der Freizeit-Tourismus entwickelt sich positiv, weil immer wieder gezielt Attraktionen, wie etwa die Herrenhäuser Gärten, die Marienburg und das Steinhuder Meer beworben wurden.

Was bedeutet die Entwicklung für die Hotels, die es schon gibt? Droht nicht durch die neue Konkurrenz eine Übersättigung des Marktes?

Die Gefahr sehe ich derzeit nicht. Die aktuelle Entwicklung ist positiv für den Standort. In starken Monaten haben wir eine Zimmerbelegung von mindestens 75 Prozent. Manche große geschäftliche Veranstaltungen sind schon problematisch, weil es schwierig ist, dafür genügend Zimmer zu bekommen. Wir haben auch außerhalb der Messen sehr viele Wochen, in denen die Belegung in der Kernstadt von Montag bis Donnerstag bei bis zu 100 Prozent liegt. Die zusätzlichen Kapazitäten, die wir durch die neuen Hotels bekommen, sind also auch das positive Signal an Veranstalter, dass wir ihre Leute unterbringen können. Und auch an den Wochenenden ist es mit der Auslastung schon deutlich besser geworden.

Wo sehen Sie noch Luft nach oben?

Im Kongressbereich müssen wir noch das Zusammenspiel mit den Veranstaltern verbessern. Das sind oft Verbände, die mit drei Jahren und mehr Vorlaufzeit planen. Das Messesegment haben wir gelernt. Aber das Kongressgeschäft müssen wir noch besser verstehen. Das ist ein sehr attraktives Standbein. Außerdem sollten wir eine gewisse Internationalisierung des Tourismus erreichen. Wenn alle Beteiligten ihre Zusammenarbeit weiter stärken, wo wir mittendrin sind, werden wir die aktuelle Dynamik noch besser nutzen können und ihr eine zusätzliche Basis geben.