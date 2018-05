Höver

Ein 80-jähriger Mann hatte während einer Radtour am Sonntagmorgen in der Nähe der Straße Gretlade (Höver) einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen. Wie die Polizei mitteilte, fand er dann in einem Gebüsch eine Leiche und alarmierte umgehend die Polizei. Der Fundort liegt auf einem Grünstreifen zwischen einem betonierten Wirtschaftsweg, der an die Straße Gretlade anschließt und der Bundesstraße 65.

Laut ersten Informationen ist noch nicht klar, ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelte. Auch zu den Todesumständen gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in der Umgebung nach persönlichen Gegenständen, die Hinweise auf die Identität der Leiche geben könnten. Im Laufe des Sonntags soll die Obduktion durchgeführt werden. Dann erwartet die Polizei Aufschluss über weitere Details.