Hannover

Es folgten viele Stunden Telefonieren, Hoffen, Bangen, Ungewissheit. Zwischenzeitlich buchte das verzweifelte Paar auf eigene Rechnung einen Heimflug, bekam dafür erst online eine Bestätigung, dann am Airport aber die Info „Der Flug existiert nicht“.

Bis der Reiseveranstalter Bucher nach Tagen einen Air-Europa-Flug für Jannik und Ann-Kristin N. organisierte. Nach Madrid. Dann weiter nach Frankfurt. Der geplante Anschluss-ICE nach Hannover fiel aus. Schließlich verpasste das Paar wegen einer Umleitung auch noch den letzten Regio-Bus nach Gehrden – dort stand das Auto der Oldenburger bei den Eltern der 23-Jährigen. „Was die Rückreise angeht ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte“, berichtet Jannik N. der NP: „Ich bin weniger erholt als vor dem Urlaub.“

Zunächst hatte das Paar 13 Tage im All-inklusive-Hotel gebucht. Pauschal beim Veranstalter Bucher. Dann erhielten die Studentin und der Grafiker „einfach eine Änderungsbestätigung“. Die Reise wird um einen Tag verkürzt. Statt mit Olympus fand der Hinflug mit dem hannoverschen Ferienflieger Tuifly statt, für die Verkürzung sollten die Eheleute 162 Euro erstattet bekommen.

Mit dem Abflug begann der Ärger

„Alles war wunderbar, wir hatten einen tollen Hinflug, einen fabelhaften Urlaub – und dann ging es los“, so der 24-Jährige. An einem Mittwoch soll der Olympus-Airbus nach Hannover starten. Bereits am Montag „war er im Internet nicht zu finden. Doch die Reiseleitung sagte, alles sei gut“. Dennoch verließ das Paar das Hotel, fuhr zum Airport und gab den Mietwagen wieder ab. Doch auf der Anzeigetafel in der Halle stand bei Flug OLY 305 nur „annulliert“.

„Ich habe sofort wie wild telefoniert, die Reiseleitung aber nicht mehr erreicht“, sagt N. Dann sollte der Flieger am nächsten Tag starten. Zunächst um 16 Uhr. Dann um 22.50 Uhr. Schließlich um 1.45 Uhr in der Nacht zu Freitag. Alles Fehlanzeige. N.: „Am Airport hieß es, der Flieger sei kaputt. Die Reiseleitung sagte: ,Es gibt Probleme. Wir melden uns‘ - aber es gab keine Rückmeldung. Auch unser Thomas-Cook-Reisebüro in Oldenburg, das eigentlich gar nicht mehr zuständig war, hat alles versucht, uns da wegzubringen – ein unschlagbarer Service, aber leider erfolglos.“

Das Paar und Dutzende andere Reisende waren in einem Hotel untergebracht. Jannik und Ann-Kristin N. wollten nur noch nach Hause. Für 331,74 Euro buchten sie um 12.46 Uhr beim Online-Reiseservice Opodo einen Freitags-Flug nach Hannover. Angezeigt worden sei die Airline „TF China Flights“ mit der Nummer „ZZ 505“.

Die Bestätigung kam nur zwei Minuten später – von Involatus, einem Düsseldorfer Airlinebroker, der Sitzplatzkontingente von Olympus Airways vertreibt. Die Nummer des frisch gebuchten Fluges lautete jetzt auf einmal wieder: Olympus Airways 505. „Ich dachte, ich kriege einen Anfall“, erinnert sich Jannik N. Zumal es im Check-in-Bereich hieß: „Dieser Flug existiert nicht.“

Mit anderen gestrandeten Passagieren kommunizierten die N.s in einer WhatsApp-Gruppe. Dann die Info: Olympus fliegt Sonnabend. Am Airport hieß es: „Ja, diesen Flieger gibt es. Aber nicht für Sie.“ Aufgrund einer Fehlinformation hatte das Paar nicht rechtzeitig eingecheckt.

„Das war alles totaler Stress“, sagt Jannik N. „Es war alles toll, nur die Flüge mit Olympus nicht. Es war eine Hochzeitsreise, die in einer Katastrophe endete.“ Am Sonntag gegen Mitternacht landet das Paar in Hannover.

von Andreas Körlin