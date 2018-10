Hannover

Blumen, Ringe, Deko: Schon Monate vorher stecken zahlreiche Verlobte mitten in den Planungen für ihre Hochzeit. Schließlich möchte jeder den schönsten Tag seines Lebens auch anschließend so bezeichnen können. Seit einigen Jahren liegen Hochzeitsmessen dabei voll im Trend. So strömten auch am Sonntag hunderte Verlobte, Trauzeugen, Freunde und Angehörige zur Hochzeitsmesse von „C. H. Events“ in die Herrenhäuser Gärten.

Während die Damen voller Eifer an die etwa 60 Stände stürmen, wirken die Männer eher zurückhaltend. Dennoch gibt es neben Herrenanzügen auch für ihn ein besonderes Highlight: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ford Mustang oder einem Dodge Challenger als Hochzeitsauto? Bei „Uncle Sams Automobile“ in Wunstorf kann dieser Traum wahr werden.

BEGEISTERUNG: Beatrice Denzer und Florian Krack haben die Luftballons für sich entdeckt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die beiden Freundinnen Lisa Epperlein (25) und Guadalupe del Rio (27) sind lieber gleich ohne ihre zukünftigen Männer nach Herrenhausen gekommen: „Die haben darauf keine Lust“, sagt die 27-jährige Guadalupe. Dafür können die beiden Mädels ganz in Ruhe nach Brautkleidern schauen. Am Stand vom „Hochzeitshaus Lin-Riehl“ hat Epperlein auch schon was gefunden: „Ich habe gleich einen Termin zur Anprobe vor Ort gemacht.“

Melanie Pigorsch (32) und André Hruska (35) haben am Stand von „Ring Richter“ Eheringe in Roségold gefunden: „Wir haben eigentlich schon außerhalb der Messe nach Ringen geschaut, aber diese gefallen uns sehr gut.“ Grundsätzlich stehe das Grundgerüst des jungen Paares für den schönsten Tag im Leben: „Wir holen uns hier noch einige Anregungen.“ Florian Krack (32) und Beatrice Denzer (25) haben es die Luftballons von Peggy Prassol angetan. „Ich finde es toll, dass man die beschriften lassen kann“, sagt die 25-Jährige.

Für Abwechslung sorgte der Auftritt von Schlagerstar Jonathan Zelter („Ein Teil von meinem Herzen“), sowie eine Modenschau.

Von Cecelia Spohn