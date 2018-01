12.1.2018 , Industrie 4.0, FOTO: Florian Petrow :

Hochschule kauft Mini-Fabrik für 600 000 Euro

Für eine Fabrik ist sie nicht gerade groß: 250 Kilo schwer, aus Glas, Aluminium und Kupfer, nur ein paar Schritte lang. Doch technisch hat es die neue Modellfabrik 4.0 „fab4HsH“ der Hochschule Hannover in sich. An ihr sollen Studenten unter möglichst realen Bedingungen lernen, was die Industrie von morgen so alles können soll. 600 000 Euro kostete die Neuanschaffung.