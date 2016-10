Verkehr

Der neue Hochbahnsteig „Rosenstraße“ vor der Ernst-August-Galerie ist eigentlich ziemlich fertig. Es fehlen nur noch die Aufbauten: das Dach also, Bänke und die Fahrkartenautomaten. Das aber wird noch lange so bleiben. Die Eröffnung ist nun erst für September 2017 vorgesehen – rund ein Jahr später als zunächst geplant.

Hannover. Wir werden den Hochbahnsteig gleichzeitig mit dem Streckenabschnitt zum Raschplatz in Betrieb nehmen“, kündigt Infra-Chef Stefan Harcke an. Ziel sei dann auch, schon den Hochbahnsteig am neuen Endhaltepunkt nutzen zu können. Allerdings ist auch in diesem Fall nicht klar, ob er rechtzeitig fertig wird. „Das wichtigste ist, dass dann die Strecke zum Raschplatz befahrbar ist, weil dort die Bahnen wenden müssen, wenn wir den Abschnitt zum Aegidientorplatz aufgeben“, erklärt Infra-Chef Harcke.

Dass der neue Hochbahnsteig vor der Ernst-August-Galerie noch kein Dach bekommen konnte, liegt daran, dass es in der ersten Ausschreibungsrunde im Frühjahr nur ein Angebot gegeben hatte. Weil es kein Konkurrenzangebot gegeben hatte, mit dem ein Preisvergleich möglich gewesen wäre, sei man „nicht vergabefähig gewesen“, sagt Harcke.

Das soll nun anders sein. Die erneute Ausschreibung ist mittlerweile abgeschlossen. Diesmal habe es „mehrere Angebote gegeben“, versichert der Infra-Chef. Diese würden derzeit allerdings noch geprüft.

Bis im kommenden Jahr das Dach installiert werden kann, müssen die Löcher für die Fahrkartenautomaten und andere Aufbauten notdürftig verschlossen werden. Bisher ist das nur provisorisch und nicht wasserdicht mit Spanplatten geschehen. Infra-Chef Harcke macht sich dennoch keine Sorgen, dass der neue Hochbahnsteig in dem einen Jahr ohne Dach unter der Witterung leiden könnte, so wie einige andere Hochbahnsteige im Stadtgebiet, an denen zuletzt Korrosionsschäden festgestellt worden waren. „Da werden wir eine Lösung finden“, kündigt er an.

von Christian Bohnenkamp