Meteorologen warnen vor einer extremen Wetterlage: Erst kommt am Donnerstag die große Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad – dann drohen schwere Unwetter im Norden.

Offenbach. Die Hitzewelle in Deutschland erreicht am Donnerstag ihren bisherigen Höhepunkt. Im Südwesten könnten die Temperaturen auf 38 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Tief Paul bringt demnach auch Hitze Richtung Norden und Nordosten, so dass auch dort mehr als 30 Grad möglich sind.

Im Laufe des Tages entwickeln sich dann von der Mitte bis in den Norden teilweise heftige und unwetterartige Gewitter. „Dabei sind Starkregen, schwere Sturmböen und großer Hagel möglich“, warnten die Meteorologen. Im Süden sind Gewitter seltener und treten voraussichtlich vor allem im Bergland auf.

Auch in der Nacht zum Freitag sind in Teilen des Landes Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen zu erwarten. Im Tagesverlauf bleibt es im Norden wechselnd bis stark bewölkt. Viel Sonne gibt es im Süden. Teils kräftige Gewitter drohen einmal mehr im Bergland. Die Temperaturen steigen am Freitag auf 19 bis 25 Grad im Norden, sonst werden 26 bis 34 Grad erwartet.

