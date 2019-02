Hannover

Wenn man sich in der Innenstadt von Hannover treffen möchte, dann gibt es zwei nahe liegende Möglichkeiten: Unterm Schwanz (also am Reiterdenkmal vor dem Hauptbahnhof) – oder am Kröpcke. Kaum ein Platz in Hannover hat sein Gesicht so oft verändert wie dieser. Dabei war der Ort auch schon im 19. Jahrhundert ein wichtiger Treffpunkt.

Wie sah es dort früher aus? Und woher hat der Kröpcke eigentlich seinen Namen? In dieser Bildergalerie haben wir historische Fotos von dem zentralen Platz gesammelt.

Von ewo/RND