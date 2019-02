HANNOVER

Wechsel im Vorstand der Diakonie Niedersachsen: Für Cornelius Hahn (63), der am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet worden war, rückt Uta Hirschler nach. Die 51-Jährige Theologin kommt wie ihr Vorgänger Cornelius Hahn aus der Landeskirche Braunschweig. In dem mit 75 000 Mitarbeitern in über 3000 Einrichtungen größten Wohlfahrtsverband in Niedersachsen komplettiert sie damit den dreiköpfigen Diakonie-Vorstand innerhalb von nur wenigen Stunden. Offiziell wird Uta Hirschler zum 1.Mai ihren Dienst bei der Diakonie in Niedersachsen beginnen.

Sozialministerin: „Blick für Menschen am Rande der Gesellschaft“

Ihr Vorgänger Cornelius Hahn wurde zunächst mit einem Gottesdienst in der Neustädter Hof- und Stadtkirche (Calenberger Neustadt) verabschiedet, an dem auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann teilgenommen hatte. Reimann würdigte Hahn als „Vorstand der ersten Stunde“ im Diakonischen Werk evangelischer Kirchen. Nach der Zusammenführung von landesweit vier Diakonischen Werken 2014 habe er entscheidend dazu beigetragen, dass die Diakonie in Niedersachsen mit einer Stimme sprechen konnte. „Seine Arbeit als Pastor und Seelsorger hat seinen Blick für die Menschen am Rande der Gesellschaft geschärft“, betonte Reimann.

VERABSCHIEDET: Diakonie-Vorstand Cornelius Hahn wurde am Donnerstag vom Landesbischoff Braunschweig entpflichtet und geht in Ruhestand Quelle: Diakonie

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, würdigte Hahn außerdem als „Außenminister“ der niedersächsischen Diakonie. Mit einem Bild aus dem Fußball sagte der Diakonie-Chef, Hahn sei ein „Spielmacher“ gewesen, der gemeinsam mit anderen wichtige soziale Themen wie die Förderung der Palliativmedizin oder die Finanzierung der Kindertagesstätten vorangetrieben und zum Erfolg geführt habe. Niedersachsens Diakoniechef Hans-Joachim Lenke sagte, mit Cornelius Hahn verabschiede man einen Kollegen, der stets die gesamte diakonische Landschaft in Niedersachsen im Blick gehabt habe unterschiedliche Kulturen innerhalb der Diakonie geeint

Offiziell wurde Cornelius Hahn vom braunschweigischen Landesbischof Christoph Meyns als Pfarrer der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig entpflichtet, nach mehr als 30 Dienstjahren. Hahn hätte vor seiner Zeit bei der Diakonie als Pfarrer in der Kirchengemeinde Weddel im Landkreis Wolfenbüttel gearbeitet. „Die Diakonie hat mir viel Freude gemacht. Ich habe in dem neuen gemeinsamen Werk unterige schiedliche Kulturen innerhalb der Diakonie in Niedersachsen kennengelernt, die wir gemeinsam gestalten konnten“, sagt er. Dabei sei ihm stets wichtig gewesen, die Interessen der Menschen, die in der Gesellschaft auf Unterstützung angewiesen seien, mit starker Stimme in die Politik und öffentlichen Diskussion einzubringen.

Hirschler stand vor Berufung 73 000 Gemeindegliedern vor

Seine Nachfolgerin Uta Hirschler war seit 2012 Pröpstin der Propstei Braunschweig und stand damit 28 Kirchengemeinden mit etwa 73 000 Gemeindegliedern vor. Die 51-Jährige außerdem von 2008 bis 2014 Mitglied der Kirchenregierung und ist Mitglied der braunschweigischen Landessynode. „Kirche und Diakonie gehören für mich zusammen, deshalb reizt es mich, die Diakonie in Niedersachsen mitgestalten zu können“, sagt Uta Hirschler. „Es ist wichtig, dass wir die strukturellen Ursachen von Not bekämpfen. Hier sehe ich einen besonderen gesellschaftlichen Auftrag der Diakonie als Wohlfahrtsverband.“ Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke: „Viele wichtige Aufgaben stehen in der Diakonie in Niedersachsen an, deshalb ist es gut, wenn wir vollzählig sind.“ Er freue sich über die zügige, gute und kompetente Nachbesetzung.

Von Andreas Voigt